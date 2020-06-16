Время аварий и исправления ошибок: астролог дала прогноз на неделю

Астролог рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни

Урожайную неделю приготовили нам планеты. Она и кармическая и "стопорнутая", и мощно заряженная для всех знаков зодиака. Об этом на своей странице в Instagram поделилась астролог Наталья Анисимова.

По ее словам, всю неделю Солнце будет находиться рядом с "кармическим узлом". "Это о том, что судьба начинает подавать нам знаки, требующие внимания. А наша задача их увидеть. Чтобы ей не пришлось переходить на более мощную артиллерию по отношению к нам", - предупреждает она.

Астролог отмечает, что "Марс с Нептуном пока ещё идут в обнимку", поэтому на этой неделе будет тяжело бороться с собственной ленью. Она также предупреждает о возможных авариях с канализацией и водопроводом.⠀

"В четверг Меркурий развернётся в обратное движение и станет ретроградным. Но прикол даже не в нём, а в том, что он присоединится к ретроградным Плутону, Сатурну, Юпитеру, Венере. И Нептун тоже готовится войти в эти ряды", - предупреждает она.

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Астролог также добавляет, что сейчас не время совершать покупки, а стоит сфокусироваться на том, чтобы исправлять ошибки прошлого. "Внимательно смотрим на конфликты с вышестоящими на этой неделе. Если они начнутся, то разгребать нам их до конца года", - рассказывает Анисимова.

Что касается выходных, то по мнению эксперта, в воскресенье стоит подвести итоги, доделать дела, а также выехать с семьей на природу, поближе к воде и стихиям. "В воскресенье мы встречаем летнее солнцестояние и солнечное затмение в одном лице. Мощно в общем. Панику не поднимаем, а подводим итоги, где что не доделали и что будем исправлять. Или с семьёй выезжаем на природу. Поближе к воде и к стихиям", - делится она. ⠀

"Предлагаю поблагодарить жизнь за те испытания, что мы прошли с момента январского затмения. Подведем итоги, какой опыт мы приобрели. И разомнемся для следующих задач", - подытоживает астролог.