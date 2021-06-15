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Блогерша, назвавшая украинский "еб*ным", пожаловалась на угрозы и не хочет перед всеми извиняться

15 июня 2021, 18:06

"Журналистка" утверждает, что не хочет приносить извинения "неадекватным людям".

Блогерша, обматерившая украинский, не хочет извиняться перед некоторыми людьми
Обматерившая украинский блогерша не хочет извиняться перед некоторыми людьми / instagram.com/kaleganovaa

Блогер из Киева Диана, которая обматерила украинский язык, пожаловалась на угрозы. Девушка также сказала, что хочет извиниться за свои слова только перед теми людьми, которые поддерживают язык без национализма и фанатизма.

Жительница столицы в своем stories в Instagram разместила видео, в котором говорила, что ее мама получает угрозы.

Девушка утверждает, что ее угрожают "пустить по кругу" и убить.

Диана подчеркнула, что именно перед такими агрессивными защитниками украинского языка она не собирается извиняться, поскольку это неадекватные люди.

"…Я хочу извинится перед теми людьми, которые топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма... Я не собираюсь извинятся перед людьми неадекватными, которые пишут моей маме, звонят моей маме… на работу, звонят шефу моей мамы, говорят, что намажут меня спермой, что пустят меня по кругу, чтобы я сдохла от СПИДА..., что они придут в мой дом и убьют меня…", – заявила блогерша.

Ранее сообщалось, что в Instagram девушка-блогер по имени Диана, назвавшая себя "журналисткой", разместила фото, на котором обозвала украинский язык "еб***м".

На снимке было написано: "Просто я бы, бл*дь, на х*й запретила еб***й украинский язык".

Позже появилась информация, что блогерша родилась в городе Ирпень (находится под Киевом), ей 18 лет, и она утверждает, что учится на журналиста. Раньше девушка работала баристой. В школе ее характеризовали как хамоватую и агрессивную.

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