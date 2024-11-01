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Большинство даже не догадывается: зачем на памперсах сзади липучка

Анна Косик
1 ноября 2024, 10:28
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Даже опытные мамы не всегда знают, зачем на памперсе сзади липкая лента.
Памперс
Где должна быть липучка на памперсе и для чего она / Коллаж: Главред, фото: pixabay, reddit, roguebananah

Вы узнаете:

  • Как найти липкую ленту на подгузнике
  • Назначение липучки на памперсах
  • Преимущества использовании липкой ленты на подгузниках

Родители, которые выбирали подгузники для своих детей, могли заметить маленькую липкую ленту на задней части некоторых моделей, таких как Pampers Cruisers или Huggies трусики. На первый взгляд она может показаться лишней, но на самом деле эта деталь имеет важную функцию. Зачем на подгузниках сзади липучка рассказали пользователи Reddit.

Липкая лента, расположенная на задней стороне подгузника, помогает аккуратно запаковать использованный подгузник, чтобы он не разворачивался, а все содержимое оставалось внутри.

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После использования подгузника просто сверните его, зафиксируйте липучкой, и он превратится в компактный сверток, который легко выбросить без лишних хлопот. Это удобно, гигиенично и позволяет избежать неприятного запаха и возможных загрязнений при утилизации.

Если вы не знаете, где должна быть липучка на памперсе, то она находится сзади на спинке, а не там, где расположены основные застежки для крепления на ребенке. Ее легко увидеть на тыльной стороне подгузника, когда вы снимаете его с малыша.

Важно не путать эту ленту с основными застежками, ведь ее функция отличается: она предназначена именно для упаковки уже использованного подгузника.

Важно знать и то, как называется липучка на спинке памперса, которая помогает зафиксировать использованный подгузник, чтобы все содержимое осталось внутри. Такую ленту часто называют упаковочной или утилизационной липучкой.

Преимущества использования липучки на задней части подгузника это прежде всего гигиеничность, ведь фиксация использованного подгузника лентой предотвращает случайное развертывание и неприятные ситуации. Также преимуществом является компактность. Свернутый и закрепленный подгузник занимает меньше места.

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