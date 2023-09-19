Ребенка нужно научить биться: Карпачев удивил советом

Нужно ли ребенка отучать биться - Дмитрий Карпачев рассказал о популярной проблеме.

https://glavred.info/life/rebenka-nuzhno-nauchit-bitsya-karpachev-udivil-sovetom-10501909.html Ссылка скопирована

Ребенка нужно научить биться / коллаж: Главред, фото: скриншот

Ни для кого не секрет, что маленькие дети бьются и бьют друг друга. Многих родителей это настораживают и тогда возникает вопрос: ребенок бьется - что делать? Психолог Дмитрий Карпачев рассказал о своем взгляде на этот факт.

Как отучить маленького ребенка биться

Известный на всю Украину психолог Дмитрий Карпачев специализируется на психологии взаимоотношений с детьми и внутри семьи. Эксперт утверждает, что детей ни в коем случае нельзя отучать драться.

Ни в коем случае не надо отучать ребенка драться. Я искренне верю в то, что у вас не получится отучить. И я вам желаю сменить эту неправильную цель и вместо того, чтобы отучать ребенка драться, научить его драться тогда, когда драться стоит, - комментирует Карпачев. видео дня

По словам психолога, ребенок должен уметь драться, чтобы защищать себя любым доступным способом. В некоторых случаях физическое насилие - это единственный способ себя защитить. Не один единственный, а самый подходящий

Драться можно любить, драться можно не любить, но драться нужно уметь. Лучше научить ребенка различать, когда можно драться, а когда драться нельзя, когда лучше договориться, а в каких случаях не надо ни драться, ни договариваться, а просто убегать. - объяснил психолог.

Смотрите видео о том, как отучить ребенка драться:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.