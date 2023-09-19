Ребенка нужно научить биться: Карпачев удивил советом

Ни для кого не секрет, что маленькие дети бьются и бьют друг друга. Многих родителей это настораживают и тогда возникает вопрос: ребенок бьется - что делать? Психолог Дмитрий Карпачев рассказал о своем взгляде на этот факт.
Как отучить маленького ребенка биться
Известный на всю Украину психолог Дмитрий Карпачев специализируется на психологии взаимоотношений с детьми и внутри семьи. Эксперт утверждает, что детей ни в коем случае нельзя отучать драться.
Ни в коем случае не надо отучать ребенка драться. Я искренне верю в то, что у вас не получится отучить. И я вам желаю сменить эту неправильную цель и вместо того, чтобы отучать ребенка драться, научить его драться тогда, когда драться стоит, - комментирует Карпачев.видео дня
По словам психолога, ребенок должен уметь драться, чтобы защищать себя любым доступным способом. В некоторых случаях физическое насилие - это единственный способ себя защитить. Не один единственный, а самый подходящий
Драться можно любить, драться можно не любить, но драться нужно уметь. Лучше научить ребенка различать, когда можно драться, а когда драться нельзя, когда лучше договориться, а в каких случаях не надо ни драться, ни договариваться, а просто убегать. - объяснил психолог.
Смотрите видео о том, как отучить ребенка драться:
@dmitriykarpachoff Почему ребёнок должен уметь драться #дети#психология#карпачев#воспитание#воспитаниедетей#семья#родители#наказания♬ оригінальний звук - dmitriykarpachoff
Также вам может быть интересно:
- Счастье за деньги не купишь: психолог Карпачев "разнес" всем известную фразу
- Жизненно важный совет от Натальи Холоденко: как научиться отказывать человеку
- Что нельзя делать с повербанком: три совета, чтобы служил годами