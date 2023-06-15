УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Будет обострение": астрологи предупредили о максимально тяжелых потерях для Украины

Мария Тупик
15 июня 2023, 18:44 обновлено 15 июня, 18:54
136
Астрологи назвали 4 очень неприятных дня для Украины, когда будет самая напряженная ситуация.
Прогноз для Украины новолуние
Прогноз для Украины с 15 по 19 июня / Коллаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Середина июня для Украины будет очень напряженной. По словам астрологов период Новолуния будет крайне опасным.

"17 июня 2023 года - Новолуние в знаке Тельца. Вы уже знаете, что это время психической слабости: депрессия, подавленность, уныние, и т.д. Постарайтесь не ссорится, не расстраиваться, минимизирует гаджеты на это время", - говорит астролог и таролог Анна Ефремова.

По ее словам, Украину и мир ждет неделя максимально тяжелых новостей.

"С 15 по 19 июня особо опасный период в вопросах природных катаклизмов и обострения военных действий. Это касается не только Украины но и планеты в целом. Так что не игнорируем предупреждения метеорологов, запасаемся провизией на недельку впереди, держим руку на пульсе, на случай экстренной эвакуации. То есть (документы, деньги, и т.д) ", - предупредила Ефремова.

Кто такая Анна Ефремова

Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

Что ждет Украину в ближайшие дни - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина отмечает, что удары по всей Украине будут.

"К сожалению, аналогичные ситуации с Кривым Рогом, будет продолжаться. Не будьте самонадеянными. Обезопасьте себя и своих близких", - сообщила астролог Вакулина, пишет Главред.

Она также назвала 3 региона, которые будут в максимально неприятных условиях.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"Харьков, Луганск и Донецк - очень плохие карты. Идут максимально тяжелые потери", - говорит астролог Ангелина Вакулина.

Смотрите видео прогноз, что ждет Владимира Зеленского:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

астролог гороскоп астрологи астрологический прогноз новолуние 2023
Реклама

Главное за день

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУ

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУ

19:12 Украина
Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в воде

Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в воде

18:48 Украина
В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили даты

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили даты

17:32 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:12

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУ

18:48

Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в водеВидео

18:44

"Будет обострение": астрологи предупредили о максимально тяжелых потерях для УкраиныВидео

18:29

В чем разница между книгой и книжкой: Авраменко поразил неожиданным ответомВидео

17:51

"Лицо России": в сети высмеяли танцующую и поющую Волочкову

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:43

Повышения тарифов на электричество: украинцам пересчитают субсидии

17:36

Расстреляли в упор и не давали забрать тела: российская ДРГ убила 6 лесоводов на Сумщине

17:32

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили датыВидео

17:31

Опять в нищете: в России скончалась популярная актриса советского кино

Реклама
17:17

"Чувствую себя изгнанником": популярный украинский дизайнер совершил каминг-аутВидео

17:08

Маразм крепчал: Охлобыстин получил орден за "заслуги перед Запорожской областью"

17:00

Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - ИгнатВидео

16:53

Что нужно сделать летом, чтобы стать счастливым: совет всем знакам зодиакаВидео

16:50

FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте реклама

16:38

Грета Тунберг посмеялась над ООН за бездействие после подрыва Каховской ГЭСВидео

16:38

Он никогда не вернется: 6 признаков конца отношений

16:37

Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву

16:31

Какие 5 самых сильных вещей в доме притягивают нищету: о них говорила даже ВангаВидео

16:27

"Потом я уже буду не я": онкобольная Доэрти рассказала про операцию на мозге

15:59

Что будет, если каждый день есть бутерброды: неожиданные сведения о перекусахВидео

Реклама
15:57

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в АльянсВидео

15:56

Родители выбрали ребенку имя, напоминающее бактерию: родственники разразились смехом

15:46

Блестящий результат удивит всех: как очистить налет с душевой лейки – супер-трюки

15:37

ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – ГенштабВидео

15:33

Исчезла в феврале: НАБУ разыскивает экс-депутатку Королевскую

15:28

Зачем 16 июня нужно открыть все окна и двери в квартире: приметы и что нельзя делатьВидео

15:16

Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня: Рыбам – забота о себе, Девам- свиданиеВидео

14:53

Больше их не надо жарить: самое лучшее блюдо из кабачков за 20 минут - новый рецептВидео

14:53

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: уничтожили 4 роты оккупантов – генерал

14:35

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные областиВидео

14:32

Дорофеева прокомментировала слухи про грядущую свадьбу с Кацуриным

14:22

Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют БайденомВидео

14:13

От пятен не останется ни следа: 5 лучших способов, как помыть диван в домашних условиях

14:13

Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врагаВидео

13:40

Тренерское кресло Голосу країни-13 №3 займет украинский музыкальный супергерой

13:38

Головоломка с хитрым трюком: надо за 10 секунд остановить вращающуюся иллюзию

13:36

Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – ReutersВидео

13:18

Монатик храбро спел со зрителями в укрытии во время воздушной тревогиВидео

12:56

Гороскоп на завтра 16 июня 2023: Скорпиону – хороший день, Водолеям - проблемыВидео

12:47

Закусывать надо: Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды"Видео

Реклама
12:44

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

11:57

Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

11:55

Топ-4 самых честных знаков зодиака: астролог рассказал, кому всегда можно доверятьВидео

11:33

Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - СтолтенбергВидео

11:33

Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

11:23

"Вся страна ждет": Резников потребовал решить вопрос вступления Украины в НАТОВидео

11:08

Как самому посчитать себе пенсию: в ПФУ рассказали о простом способе

11:07

Одно на двоих с собакой: женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику

10:38

Эксперт пояснила, что будет, если на захваченную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ

10:29

Путину готовят дорогой подарок на день рождения: в Сети выяснили, причем тут Донбасс

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять