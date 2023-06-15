"Будет обострение": астрологи предупредили о максимально тяжелых потерях для Украины

Астрологи назвали 4 очень неприятных дня для Украины, когда будет самая напряженная ситуация.

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Прогноз для Украины с 15 по 19 июня / Коллаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Середина июня для Украины будет очень напряженной. По словам астрологов период Новолуния будет крайне опасным.

"17 июня 2023 года - Новолуние в знаке Тельца. Вы уже знаете, что это время психической слабости: депрессия, подавленность, уныние, и т.д. Постарайтесь не ссорится, не расстраиваться, минимизирует гаджеты на это время", - говорит астролог и таролог Анна Ефремова.

По ее словам, Украину и мир ждет неделя максимально тяжелых новостей.

"С 15 по 19 июня особо опасный период в вопросах природных катаклизмов и обострения военных действий. Это касается не только Украины но и планеты в целом. Так что не игнорируем предупреждения метеорологов, запасаемся провизией на недельку впереди, держим руку на пульсе, на случай экстренной эвакуации. То есть (документы, деньги, и т.д) ", - предупредила Ефремова.

Кто такая Анна Ефремова Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

Что ждет Украину в ближайшие дни - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина отмечает, что удары по всей Украине будут.

"К сожалению, аналогичные ситуации с Кривым Рогом, будет продолжаться. Не будьте самонадеянными. Обезопасьте себя и своих близких", - сообщила астролог Вакулина, пишет Главред.

Она также назвала 3 региона, которые будут в максимально неприятных условиях.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Харьков, Луганск и Донецк - очень плохие карты. Идут максимально тяжелые потери", - говорит астролог Ангелина Вакулина.

Смотрите видео прогноз, что ждет Владимира Зеленского:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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