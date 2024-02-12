Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

Мы расскажем, какой праздник 13 февраля и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 13 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

13 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 13 февраля отмечают несколько праздников:

Европейский день помощи больным эпилепсией видео дня

День Дарвина

День внеземной культуры

Церковный праздник завтра

13 февраля почитают память святого преподобного Исидора Пилусиотского. Исидор был родом из Александрии, происходил из благочестивой христианской семьи. Состоял в родстве с Феофилом Александрийским. В юношеские годы Исидор удалился на Пелусиотскую гору, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю. Во время путешествия в Константинополь познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

в такой день старались не выходить из дома, особенно после темноты.

в этот день легко поссориться, поэтому старались избегать скандалов всеми способами.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 13 февраля празднуютВиктор, Афанасий, Иван, Никита, Илья, Виктория.

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