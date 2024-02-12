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Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

Сергей Кущ
12 февраля 2024, 13:50
Мы расскажем, какой праздник 13 февраля и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 13 февраля
Церковный праздник 13 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

13 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 13 февраля отмечают несколько праздников:

  • Европейский день помощи больным эпилепсией

    видео дня

  • День Дарвина

  • День внеземной культуры

Церковный праздник завтра

13 февраля почитают память святого преподобного Исидора Пилусиотского. Исидор был родом из Александрии, происходил из благочестивой христианской семьи. Состоял в родстве с Феофилом Александрийским. В юношеские годы Исидор удалился на Пелусиотскую гору, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю. Во время путешествия в Константинополь познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • в такой день старались не выходить из дома, особенно после темноты.

  • в этот день легко поссориться, поэтому старались избегать скандалов всеми способами.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 13 февраля празднуютВиктор, Афанасий, Иван, Никита, Илья, Виктория.

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