Церковный праздник 5 января: что нельзя делать на Крещенский сочельник

Мы расскажем, какой праздник 5 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 5 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 5 января, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 5 января отмечают несколько праздников:

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Церковный праздник завтра

5 января - Крещенский сочельник. В этот день принято посещать богослужение и обращаться к Богу в молитвах, хотя возможность молиться также предоставлена и дома. В храмах в этот особый день осуществляется освящение воды, придающей ей очищающие свойства. 6 января считается одной из дат, когда принято брать воду для освящения.

Традиционным обычаем в день Крещенского сочельника является соблюдение однодневного поста. Эти ограничения распространяются не только на виды продуктов, но и на время приема пищи: взрослые в этот день воздерживаются от пищи до момента появления первой звезды на небесах. С наступлением темноты стол накрывается, и родных приглашают к совместному ужину.

На праздничных столах обязательным блюдом становится кутья, приготовленная из исключительно постных продуктов, символизируя скромность и воздержание.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Ссориться и злиться. Канун Крещения Господня следует провести в мире с собой и своими близкими. Не следует ругаться и сердиться, день лучше посвятить духовной и физической подготовке к празднику.

Употреблять алкоголь. Верующие люди в этот день не едят мясо, не пьют алкогольные напитки, соблюдая строгий пост.

Набирать крещенскую воду с дурными мыслями в голове.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 5 января празднуют Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.

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