Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чем отличаются 2 девушки: только "настоящие детективы" найдут ответ за 25 секунд

Алёна Воронина
21 декабря 2024, 11:39
28
Непросто будет отыскать все различия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Загадка, девушка.
Надо найти 3 отличия за 25 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки, в которых нужно найти отличия между картинками - это веселый и увлекательный способ испытать свою наблюдательность. Сравнивая два казалось бы одинаковых изображения и ища тонкие отличия, вы тренируете свой мозг замечать мельчайшие детали.

В следующей загадке нужно отыскать три различия между картинками, на которых изображена девушка, которая рисует картину, отмечает jagranjosh.

видео дня

На первый взгляд может показаться, будто бы рисунки абсолютно одинаковые, но не стоит верить этому первому впечатлению - где-то там точно есть несколько деталей, которые отличаются.

Вы готовы к быстрому и увлекательному вызову, чтобы отточить свою внимательность? Тогда придется очень постараться, ведь лишь целеустремленные и настойчивые люди достигают своей цели.

На разгадывание загадки дается всего 25 секунд, поэтому придется спешить, чтобы успеть уложиться в этот короткий промежуток времени.

Загадка
Нужно найти 3 отличия за 25 секунд/ jagranjosh

Придется подвергнуть свои навыки наблюдения серьезному испытанию, ведь путь к правильному ответу будет сложным и запутанным, как будто вы направляетесь по лабиринту.

Однако если приложить достаточно усилий, не отвлекаться и поверить в свои силы, тогда правильный ответ точно не ускользнет от вашего острого взгляда.

После того, как отыщете все отличия, можете проверить себя, взглянув на картинку внизу. На ней мы обозначили черными кругами детали, которые отличают эти две картинки друг от друга.

Загадка
Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой всего за 12 секунд нужно догадаться, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются две девушки - загадку нужно разгадать всего за 19 секунд. Увлекательная головоломка заставит читателей глубоко задуматься, ведь непросто будет заметить три тонких различия между двумя почти идентичными изображениями.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Указами "полетели головы": Зеленский уволил Кислицу и многих послов Украины

Указами "полетели головы": Зеленский уволил Кислицу и многих послов Украины

12:37Украина
"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление о безопасности страны

"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление о безопасности страны

12:13Мир
"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

11:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах

"Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

Последние новости

12:43

Удар баллистикой по Киеву: в Defence Express раскрыли причину и цели РФ

12:37

Указами "полетели головы": Зеленский уволил Кислицу и многих послов Украины

12:16

Фанатка Данилко забеременела после концерта Верки Сердючки: "Делает чудеса"

12:13

"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление о безопасности страны

11:44

Чего боится черная плесень: как убрать заразу со стен раз и навсегда

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
11:43

"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

11:39

Чем отличаются 2 девушки: только "настоящие детективы" найдут ответ за 25 секунд

11:34

Берлин не будет стоять в стороне: может ли армия НАТО появиться в Украине - Писториус

10:38

Попали в онкоцентр и дом: РФ запустила по Украине 113 дронов и ракету - какие последствияФото

Реклама
10:09

Бой закончился, не начавшись: в РФ истерика из-за провального наступления на Херсон

10:00

Готовит россиян к сворачиванию "СВО" и стремится к смягчению санкций: Клочок - о "прямой линии" Путина

09:40

Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удачаВидео

09:08

Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали

09:04

РФ атакуют дроны: два БПЛА врезались в 37-этажный дом - где еще взрывы

07:59

Украине передадут $1,1 миллиарда: МВФ одобрил новый транш - детали

06:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти гусеницу

06:18

Степень психической неадекватности Путина растет из года в годмнение

05:58

Гороскоп на завтра 22 декабря: Львам - исполнение желаний, Рыбам - финансовый успех

05:33

Советская экономия: почему в СССР делали стены из стеклоблоков

05:00

Какой сегодня праздник 21 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день

Реклама
04:00

Зачем опытные водители зимой заливают спирт в бак авто: интересный лайфхак

03:30

"Дощ падає" или "дощ іде" - как правильно говорить: ответ удивит многихВидео

03:00

Как выбрать шапку для сауны: какой материал лучше, как ухаживать за ней

02:30

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника ПутинаВидео

02:11

Трамп встретится с Путиным: в США раскрыли детали и назвали цели

01:30

Наталья Могилевская рассказала, как спасает детей от "звездной болезни"

00:41

"Это абсурд": в Раде объяснили, почему нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18-ти

00:37

Войска РФ атаковали Харьков и область: три прилета за вечер, подробности и кадрыФото

00:35

"Папины крылья": Козловский похвастался очаровашкой-сыном в вышиванке

00:26

Пятна исчезнут за 3 минуты: эксперт рассказала, как избавиться от налета на унитазе

00:01

Мощнейшая магнитная буря накрыла страну: Украину "трусит" почти 7-балльный шторм

20 декабря, пятница
23:26

Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали

22:53

РФ атаковала жилые многоэтажки в Харькове и Запорожье: среди раненых - детиФотоВидео

22:02

Войска РФ активизировались на Херсонском направлении: Зеленский раскрыл детали

21:52

"Красиво и чувственно": Анна Сагайдачная впервые показала отца второго ребенка

21:44

Шеф-повар поделился идеальным рецептом печеного картофеля на Рождество

21:32

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 18 лет: в Раде поставили точку

20:38

Шольц "собрался" поехать в Москву с "мирной миссией": СМИ узнали детали

20:37

"Сильно не бей": Зеленский поговорил с Усиком перед боем и пошутил о Storm ShadowВидео

20:29

Украинцам за границей упростили жизнь: МИД запускает систему "е-Консул"

Реклама
19:35

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

19:22

1000 снарядов за 40 минут: Россия устроила адский обстрел Херсона - ОВАФото

19:16

Суббота перед Рождеством Христовым: что категорически нельзя делать 21 декабря

19:16

Трамп принял решение по военной помощи Украине – Financial Times

19:10

Война всем надоела?мнение

19:01

Ультиматум для режима Путина: в МИД сделали заявление о переговорах с Россией

19:00

Как удалить стойкий жир из форм для выпечки: результат мгновенный

18:50

"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

18:34

90 тысяч "штыков" с танками, ПВО и авиацией: СМИ о сценарии миротворцев в Украине

18:23

Доллар внезапно начал падать: как изменился курс валют

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять