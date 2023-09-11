Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

Рано или поздно, но любой человек, который следит за здоровьем, задумывается: "Какие ткани вредны?". Главред разбирается в теме и начинает с синтетических тканей.

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Синтетические ткани - вещь непростая, но интересная / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Синтетические ткани (к примеру, полиэстер, нейлон и акрил), имеют свои преимущества, но и некоторые недостатки и потенциальные вредные аспекты. Ниже мы разберем это детально.

Чем вредны синтетические ткани

1) Отсутствие дыхательной функции для кожи. Синтетические ткани часто менее "дышащие", чем натуральные материалы – хлопок или шерсть. Это может вызвать перегрев и дискомфорт при носке в жаркую погоду.

2) Могут вызывать аллергии и раздражения. Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции или раздражение кожи при носке синтетических тканей из-за того, что они могут быть менее гипоаллергенными, чем натуральные ткани.

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3) Накапливают электростатику. Синтетические ткани часто склонны к накоплению статического заряда. А это может привести к неприятным ощущениям или даже небольшим ударам током.

4) Удар по природе. Производство синтетических тканей часто связано с высокими энергозатратами и выбросами загрязняющих веществ (и это может крайне негативно влиять на окружающую среду).

5) Проблемы с утилизацией отходов. Синтетические ткани могут быть сложными для утилизации и разлагаться в природе на протяжении длительного времени (а это ведет к проблемам с мусором и дальнейшему загрязнению окружающей среды).

Но, важно отметить, что по мнению некоторых специалистов – синтетические ткани также обладают рядом преимуществ (прочностью, стойкостью к многим видам износа, низкой цены и способность сохранять форму).

Чем опасен полиэстер

Полиэстер — едва ли не самый распространенный синтетический материал, используемый в производстве одежды. Он не является вредным в смысле токсичности для здоровья, и его носить безопасно.

Однако все же некоторые люди предпочитают избегать полиэстер по нижеследующим причинам:

Плохая "дышащая" способность. Полиэстер поэтому может вызывать дискомфорт при носке в жаркую погоду. И, естественно, одежда из полиэстера может привести к перегреву телу и избыточной потливости.

Электростатическая "зарядка". Полиэстер может накапливать статический заряд, что может вызвать раздражение кожи и неприятные ощущения – по сравнению с натуральными материалами (такими как хлопок или шерсть).

Экологические соображения. Производство полиэстера и других синтетических материалов может быть неблагоприятным для окружающей среды из-за использования нефти в процессе и других не очень удовлетворительных экологических практик.

Но тут важно помнить, что выбор одежды зависит от индивидуальных предпочтений, потребностей и комфорта каждого человека. Некоторые люди могут носить полиэстерную одежду без каких-либо проблем, в то время как другие могут предпочитать натуральные материалы.

Чем опасна вискоза

Вискоза - искусственное волокно, которое производится из естественных материалов, таких как древесные целлюлозные волокна, обычно из лигнина, целлюлозы бамбука, хлопка или древесных древесных пород. Она обладает многими положительными характеристиками, такими как мягкость, шелковистость и способность хорошо впитывать краску (что делает ее популярным материалом для одежды и текстиля).

Однако существует несколько аспектов, которые могут считаться потенциально опасными:

Впитывание влаги. Вискоза впитывает влагу, что может делать ее менее устойчивой и подверженной деформациям при воздействии воды. Поэтому одежду из вискозы не рекомендуется носить в сырую или дождливую погоду (поскольку она может потерять форму и комфортность).

Высокие требования к уходу. Вискоза часто требует бережного ухода, включая бережную стирку и глажку, чтобы избежать деформации и выцветания. Это может быть неудобно для тех, кто предпочитает одежду, которую можно легко поддерживать в хорошем состоянии.

Возможность деформации: Вискоза может легко растягиваться и деформироваться при носке, особенно если она сильно вымокла (это может привести к потере формы и комфорта).

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