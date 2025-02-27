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Что говорит о вас черный цвет в гардеробе: психолог раскрыл интересный нюанс

Даяна Швец
27 февраля 2025, 18:29
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Черный остается одним из самых мощных цветов, способных подчеркнуть как силу, так и эмоциональное состояние человека.
одежда, черный цвет
Что означает темный цвет в одежде / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Как черный цвет влияет на восприятие человека
  • Почему черный делает образ более привлекательным

Черный цвет в гардеробе популярен во всем мире. Кто-то выбирает его из-за практичности, а кто-то - подсознательно. По словам психолога Лары Феррейро, этот цвет может ассоциироваться не только с негативом, но и с внутренним порядком, силой и формальностью, сообщает Главред со ссылкой на Lagrada.

Почему люди носят черный цвет?

  • Символ власти и строгости. Черный вызывает ощущение уверенности и контроля. Его часто выбирают для деловых встреч и важных событий.
  • Сочетание с другими цветами. Универсальность черного делает его идеальным для комбинирования с другими оттенками, что упрощает выбор стиля.
  • Формальность и серьезность. На собеседованиях черный выглядит официально и помогает создать профессиональное впечатление.
  • Таинственность и глубина. В Японии черный ("куро") ассоциируется с глубиной и загадочностью.

Что негативного можно сказать о черном цвете?

Однако черный цвет может иметь и не очень положительные значения. Его связывают с жалостью, депрессией и самозащитой. Черный может создавать впечатление замкнутости, жесткости или даже манипулятивности.

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"Одинокие или страдающие люди часто чувствуют себя комфортнее в черной одежде", - резюмирует психолог. По ее словам, черный цвет также олицетворяет спокойствие для многих людей.

Ранее также рассказывалось, что о человеке говорит его любимый цвет.

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