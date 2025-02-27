Зачем на сковородке отверстие в ручке: ответ удивляет даже опытных поваров

О чем речь:
- Почему сковородки имеют отверстие в ручке
- Как правильно использовать отверстие в ручке сковородки
Ежедневно мы пользуемся сковородками и кастрюлями, но мало кто обращает внимание на небольшое отверстие в их ручках. На самом деле эта деталь выполняет несколько важных функций, которые делают процесс приготовления пищи более удобным, объясняет Главред со ссылкой на Times of India.
Зачем нужно отверстие в ручке сковороды?
- Удобное хранение.Самое очевидное предназначение - возможность подвешивания. Благодаря отверстию сковородку можно повесить на крючок, экономя место на кухне и поддерживая порядок.
- Уменьшение нагрева. Отверстие помогает избежать перегрева ручки, позволяя теплу выходить. Это особенно актуально для металлических сковородок, которые быстро нагреваются.
- Удобство во время мытья. Подвешенная сковорода легче очищается, ведь вода равномерно стекает с поверхности, а значит, мытье становится быстрее и эффективнее.
- Лучший контроль во время готовки. Вставив палец в отверстие, можно обеспечить более устойчивый захват, что уменьшает риск случайного выскальзывания сковородки из рук.
- Держательдля кухонных принадлежностей. Отверстие можно использовать как подставку для лопатки или ложки, что позволяет удобно хранить их во время приготовления пищи и избегать лишнего беспорядка.
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Что известно об издании Times of India
Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.
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