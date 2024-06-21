Что можно провозить в Польшу автобусом из Украины: правила 2024 года

Выезд из Украины сопровождается подготовкой чемодана, или сумки. Важно знать, что нельзя провозить в Польшу автобусом, чтобы не попасть в беду на границе.

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Что нельзя провозить в Польшу автобусом / Коллаж: Главред, фото: flickr

Выезд за границу обычно вызывает легкое волнение, ведь ни для кого не секрет, что правила прохождения контроля достаточно строгие и если провезти с собой лишние запрещенные вещи, это может закончиться плохо.

Министерство спорта и туризма Польши на сайте разместило туристический путеводитель, в котором указано, что нельзя ввозить в Польшу 2024 года, в том числе и из Украины.

Что можно брать с собой в Польшу из продуктов

Морепродукты, до 20 кг на одного человека. В том числе и рыбу, но она должна быть выпотрошена и очищена. То есть, "свежую" и необработанную рыбу ввозить нельзя.

Мед и красная икра - не более 2 кг и 125 грамм на человека соответственно.

Детское питание, но только в оригинальной упаковке.

Популярным остается вопрос, можно ли ввозить в Польшу шоколадные конфеты? Да, ввоз шоколада, в частности конфет и другой продукции до 2 килограмм разрешен.

Какую пищу нельзя провозить через границу

Мясо и любая мясная продукция, включая сало.

Любая молочная продукция.

Овощи и фрукты. Однако здесь есть исключение: ананасы, бананы, кокосы, финики и дурианы.

Какие лекарства можно брать в Польшу

Через границу можно провозить лекарства для личного пользования в размере до 5 минимальных упаковок каждого препарата. Но все лекарства должны быть четко идентифицированы. Это касается и антибиотиков.

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А вот ввоз наркотических, психотропных и аналогичных препаратов в Польшу строго запрещен. Исключение существует только для лекарств, необходимых для продолжения лечения на территории Республики Польша. Но для этого нужно получить отдельное разрешение от Главного фармацевтического инспектора.

Что такое Министерство спорта и туризма Польши? Министерство спорта и туризма Польши - создано 23 августа 2005 года решением Совета Министров при тогдашнем премьер-министре Мареке Белке. Переименовано 23 июля 2007 года, когда туризм был включен в список полномочий министерства. Занимается надзором спортивных клубов, вопросами, связанными со спортом и туризмом, пишет Википедия.

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