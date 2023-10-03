Что обрезать в октябре: какие растения нужно привести в порядок перед зимой

Обрезка растений осенью - привычное занятие для всех опытных садовников. Однако не все знают, какие растение точно необходимо обрезать, а какие и вовсе лучше не трогать. Мы расскажем, о каких кустах и деревях стоит позаботиться заранее.
Какие растения надо обрезать осенью
Осень - отличное время для обрезки растений перед наступлением зимы. Сюда входят многолетние травы, кустарники, плодовые деревья. Обрезка в этот период помогает убрать увядшие части, сформировать крону, улучшить циркуляцию воздуха и света.
Какие кусты нужно обрезать осенью
Кусты, которые рекомендуется обрезать осенью - это спирея, гортензия метельчатая и древовидна, рябинник, лапчатка. Также обрезают некоторые виды розы и пионы. Это помогает укрепить растение, убрать больные, сухие ветки, и подготовить их к периоду покоя.
Что обрезать в октябре
В октябре рекомендуется обрезать многолетние цветы, такие как хризантемы, астры и пионы, чтобы сохранить силу растения для будущего сезона. Также это подходящий момент для обрезки декоративных кустарников, плодовых деревьев и кустов ягод.
Какие растения не надо обрезать на зиму
Не рекомендуется обрезать те растения, которые в период зимнего покоя сохраняют свою зелень, например, некоторые виды хвойных деревьев. Также не стоит обрезать те растения, которые лучше переживают холода с сохраненными побегами, такие как некоторые виды роз.
Обрезка - это важная часть ухода за растениями. Однако перед тем как приступить к обрезке, важно знать особенности каждого растения, учитывая их вид, сорт и возраст.
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