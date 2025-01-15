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Что означает "стріляний горобець": лишь единицы смогут объяснить фразу

Алёна Воронина
15 января 2025, 04:15
24
Такой фразеологизм имеет достаточно простое объяснение. Однако ответить на вопрос, каково его истинное значение, смогут не все.
Украинский язык, Ольга Багний
Что означает "стріляний горобець"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

  • Что означает фразеологизм "стріляний горобець"
  • Когда его используют

В украинском языке есть ряд благозвучных фразеологизмов "на все случаи жизни". Однако довольно часто можно столкнуться с тем, что многие такие выражения мы не понимаем и не можем объяснить их значение. Хотя знать их будет совсем не лишним.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, какими фразеологизмами можно пользоваться, когда мы говорим, что какой-то человек имеет большой опыт.

видео дня

"Опыт - это не количество прожитых лет, это количество и качество прожитых ситуаций. Кстати, в украинском языке человека с опытом можно называть по-разному. Например, "битий жук", "старий вовк", "стріляний горобець", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, что означает "стріляний горобець":

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" или "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать наугад не получится.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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