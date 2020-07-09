УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как наследуется внешность - эксперт рассказала о передаче красоты

Эксперт объяснила, как у человека происходит наследование внешности, и что от кого передается.

9 июля 2020, 18:20
Как наследуется внешность
Как наследуется внешность / Pxabay

Наследование цвета глаз и конституции тела – давно исследованные моменты. Какие еще особенности внешности мы получаем генетически – об этом в соцсети рассказала клинический генетик Людмила Турова, эксперт проекта Таємниці ДНК на СТБ.

По словам эксперта, люди унаследовали от родителей, бабушек и дедушек не только рост, цвет глаз, волос и форму лица. Существует еще множество особенностей внешности, не таких очевидных, но не менее значительных, за которые нам тоже нужно сказать спасибо генам.

Что передается по ДНК

  • Грудь. Размер груди – результат суммы двух составляющих: жировой ткани и самой молочной железы. Именно из-за жировой ткани размер груди может меняться, если сильно похудеть или, напротив, поправиться. А вот размер желез уже не изменить (ну, если речь не о пластике), это итог работы генов. Сегодня известно уже несколько генов (ZNF703, ESR1, INHBB, ZNF365, PTHLH и AREG), которые и отвечают за размер зоны декольте. Причем на некоторые из них определяют восприимчивость молочных желез к женским гормонам – эстрогенам, они увеличивают бюст, но в то же время в большом количестве могут вызвать рак.
  • Волосы. Многие марки обещают придать волосам невероятный объем, и в некоторых случаях это работает. Читайте такжеКак кофеин на самом деле влияет на организм - что рассказали медикиНо только отчасти: природная толщина – результат экспрессии генов. В среднем каждый человеческий волос имеет ширину от 0,04 мм до 0,1 мм, и ее определяет диаметр волосяной луковицы. Там делящиеся клетки и дают начало волосу. Насколько активно и быстро будут делиться эти клетки, решает ген EDAR. Один из вариантов этого гена можно назвать настоящим даром предков (больше всего повезло с ним жителям Азии и Африки), потому что он обеспечивает особенную активность клеток и, как следствие, толстые крепкие локоны.
  • Нос. Черты лица – тема очень перспективная с точки зрения изучения, но в то же время сложная и по-прежнему недостаточно изученная. Сегодня известно несколько генов, которые влияют на формирование точеного изящного носа или носа в форме картошки. Причем каждый ген отвечает за свой пункт программы: к примеру, ген DCHS2 регулирует соединение клеток в плотных тканях и таким образом определяют форму перегородки и крыльев носа, а гены SUPT3H и RUNX2 влияют на рост костной и хрящевой ткани и на ширину переносицы.
    Людмила Турова
    Людмила Турова / Instagram

  • Кожа. Увлажненность, эластичность, количество антиоксидантов и фотостарение – эти параметры уже сейчас можно охарактеризовать с опорой на генетику. К примеру, если проверка показывает ген, связанный с недостаточной увлажненностью, то косметолог исключает из ухода продукты с кислотами (особенно салициловой), которые приводят к быстрому иссушению кожи. Тяжелые формы акне зачастую обусловлены также генетикой.

Информация, заложенная в генах, позволит выявить индивидуальные причины старения, облысения, различных воспалительных процессов на коже и других важных проблем; подобрать лучшие косметические средства и процедуры ухода, индивидуализировать программу питания и биологически-активных добавок и скорректировать образ жизни для сохранения красоты и молодости в любом возрасте.

жизнь новости шоу бизнеса СТБ красота
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:35
Cadillac Morgenshtern & Элджей стал самым популярным клипом Youtube
18:22
Зеленский ответил на скандальное заявление Гонтаревой об МВФ и Нацбанке
18:20
В Украине появится министерство, создание которого обещали с марта
18:20
Как наследуется внешность - эксперт рассказала о передаче красоты
18:19
Новое подорожание: в Украине взвинтили цены на АЗС Видео
18:12
Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история
17:45
Актриса сериала Fake стала рекордсменкой по размеру груди Фото
17:41
Эстония запретила полеты из Украины из-за Covid-19
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 117 и 118 серии 09-07-2020 Видео
17:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача Видео
16:57
Отдых в августе 2020: украинцам пообещали новые авиарейсы Видео
16:57
Коронавирус захватывает мир: в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19
16:51
Киеву светят "горячие" дни – синоптик Видео
16:29
Персонал уволят: в Украине анонсировали ликвидацию восьми колоний
16:19
Киеву насулили идеальную погоду Видео
15:55
Смертельные пожары на Луганщине: опубликовано видео поджогов Видео
15:53
Зеленский опять опоздал мнение
15:49
У Порошенко сделали заявление о переговорах с Путиным
15:39
В водоемах Киева не стоит купаться: названа причина
15:36
Бессонница: причины, симптомы и лечение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять