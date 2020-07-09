Как наследуется внешность - эксперт рассказала о передаче красоты

Как наследуется внешность / Pxabay

Наследование цвета глаз и конституции тела – давно исследованные моменты. Какие еще особенности внешности мы получаем генетически – об этом в соцсети рассказала клинический генетик Людмила Турова, эксперт проекта Таємниці ДНК на СТБ.

По словам эксперта, люди унаследовали от родителей, бабушек и дедушек не только рост, цвет глаз, волос и форму лица. Существует еще множество особенностей внешности, не таких очевидных, но не менее значительных, за которые нам тоже нужно сказать спасибо генам.

Что передается по ДНК

Грудь . Размер груди – результат суммы двух составляющих: жировой ткани и самой молочной железы. Именно из-за жировой ткани размер груди может меняться, если сильно похудеть или, напротив, поправиться. А вот размер желез уже не изменить (ну, если речь не о пластике), это итог работы генов. Сегодня известно уже несколько генов (ZNF703, ESR1, INHBB, ZNF365, PTHLH и AREG), которые и отвечают за размер зоны декольте. Причем на некоторые из них определяют восприимчивость молочных желез к женским гормонам – эстрогенам, они увеличивают бюст, но в то же время в большом количестве могут вызвать рак.

. Размер груди – результат суммы двух составляющих: жировой ткани и самой молочной железы. Именно из-за жировой ткани размер груди может меняться, если сильно похудеть или, напротив, поправиться. А вот размер желез уже не изменить (ну, если речь не о пластике), это итог работы генов. Сегодня известно уже несколько генов (ZNF703, ESR1, INHBB, ZNF365, PTHLH и AREG), которые и отвечают за размер зоны декольте. Причем на некоторые из них определяют восприимчивость молочных желез к женским гормонам – эстрогенам, они увеличивают бюст, но в то же время в большом количестве могут вызвать рак. Волосы . Многие марки обещают придать волосам невероятный объем, и в некоторых случаях это работает. Читайте также Как кофеин на самом деле влияет на организм - что рассказали медикиНо только отчасти: природная толщина – результат экспрессии генов. В среднем каждый человеческий волос имеет ширину от 0,04 мм до 0,1 мм, и ее определяет диаметр волосяной луковицы. Там делящиеся клетки и дают начало волосу. Насколько активно и быстро будут делиться эти клетки, решает ген EDAR. Один из вариантов этого гена можно назвать настоящим даром предков (больше всего повезло с ним жителям Азии и Африки), потому что он обеспечивает особенную активность клеток и, как следствие, толстые крепкие локоны.

. Многие марки обещают придать волосам невероятный объем, и в некоторых случаях это работает. Как кофеин на самом деле влияет на организм - что рассказали медикиНо только отчасти: природная толщина – результат экспрессии генов. В среднем каждый человеческий волос имеет ширину от 0,04 мм до 0,1 мм, и ее определяет диаметр волосяной луковицы. Там делящиеся клетки и дают начало волосу. Насколько активно и быстро будут делиться эти клетки, решает ген EDAR. Один из вариантов этого гена можно назвать настоящим даром предков (больше всего повезло с ним жителям Азии и Африки), потому что он обеспечивает особенную активность клеток и, как следствие, толстые крепкие локоны. Нос . Черты лица – тема очень перспективная с точки зрения изучения, но в то же время сложная и по-прежнему недостаточно изученная. Сегодня известно несколько генов, которые влияют на формирование точеного изящного носа или носа в форме картошки. Причем каждый ген отвечает за свой пункт программы: к примеру, ген DCHS2 регулирует соединение клеток в плотных тканях и таким образом определяют форму перегородки и крыльев носа, а гены SUPT3H и RUNX2 влияют на рост костной и хрящевой ткани и на ширину переносицы. Людмила Турова / Instagram

. Черты лица – тема очень перспективная с точки зрения изучения, но в то же время сложная и по-прежнему недостаточно изученная. Сегодня известно несколько генов, которые влияют на формирование точеного изящного носа или носа в форме картошки. Причем каждый ген отвечает за свой пункт программы: к примеру, ген DCHS2 регулирует соединение клеток в плотных тканях и таким образом определяют форму перегородки и крыльев носа, а гены SUPT3H и RUNX2 влияют на рост костной и хрящевой ткани и на ширину переносицы. Кожа. Увлажненность, эластичность, количество антиоксидантов и фотостарение – эти параметры уже сейчас можно охарактеризовать с опорой на генетику. К примеру, если проверка показывает ген, связанный с недостаточной увлажненностью, то косметолог исключает из ухода продукты с кислотами (особенно салициловой), которые приводят к быстрому иссушению кожи. Тяжелые формы акне зачастую обусловлены также генетикой.

Информация, заложенная в генах, позволит выявить индивидуальные причины старения, облысения, различных воспалительных процессов на коже и других важных проблем; подобрать лучшие косметические средства и процедуры ухода, индивидуализировать программу питания и биологически-активных добавок и скорректировать образ жизни для сохранения красоты и молодости в любом возрасте.