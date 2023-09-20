Даже нос не сунут: эксперт рассказал, как отпугнуть мышей и крыс от дома

Эксперт по хранению и владелец магазина поделился тем, как эффективно не допускать грызунов к дому.

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Как отпугнуть мышей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

С наступлением холодов мыши ищут тепленькое место для зимовки. Нежелательные вредители проникают в жилые помещения, создавая угрозу для здоровья и нанося материальный ущерб.

Крис Хаттон, эксперт по хранению и владелец магазина поделился тем, как эффективно не допускать крыс и мышей в такие места, как дома, гаражи и складские помещения, пишет express.

Прежде всего эксперт советует загерметизировать места входа, поскольку крысы и мыши могут проскользнуть через крошечные отверстия, поэтому закрытие точек входа является решающим моментом.

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Также осмотрите и устраните любые трещины в стенах или фундаменте. Убедитесь, что вентиляционные отверстия, дымоходы и трубы закрыты сетчатыми сетками, поскольку это физически предотвратит проникновение грызунов в помещение.

Чего не любят мыши и крысы

Некоторые натуральные репелленты, такие как мятное масло, тряпки, пропитанные аммиаком, или ультразвуковые устройства, могут отпугивать грызунов. Масло перечной мяты также можно нанести на ватные шарики и поместить в места, где вы подозреваете активность грызунов, поскольку сильный запах может их отпугнуть.

Главное - чистота

Своевременно убирайте пищевые крошки, разливы и мусор и храните продукты в герметичных контейнерах, чтобы свести к минимуму привлекательные запахи.

"Вам также следует регулярно чистить и дезинфицировать складские помещения, чтобы удалить любые следы еды или материалов для гнездования. Чистое пространство делает его менее привлекательным для поселения крыс и мышей, поскольку их привлекают источники пищи", - посоветовал эксперт.

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