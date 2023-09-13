УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Зачем кошки приносят мышей в дом: 3 причины "странного" поведения животного

Сергей Кущ
13 сентября 2023, 12:15 обновлено 13 сентября, 12:15
141
Важно сохранять понимание и терпимость к этому поведению вашего любимца.
Зачем кошки приносят мышей
Зачем кошки приносят мышей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кошки, безусловно, являются удивительными животными, но иногда их поведение может вызвать вопросы, особенно когда они принесут вам свою добычу. Почему кошки приносят мышей и как правильно реагировать на это явление? Давайте разберемся.

Что значит, если кошка приносит мышь?

Кошки - это хищники по природе, и они иногда могут принести своим хозяевам добычу, такую как мышь, в жесте "подарка". Это поведение коренится в инстинктах кошки и может быть проявлением заботы о своей "семье". Они могут пытаться "учить" вас охоте, как если бы вы были их котенком.

видео дня

Почему кошки приносят добычу в дом?

Забота и обучение: Кошки могут пытаться обучить вас охоте, как бы это ни звучало странно. Они видят вас как своего семейного члена и могут считать, что вам полезно научиться охотиться.

Подарок: В некоторых случаях кошки могут приносить добычу как подарок для вас. Они делают это как проявление заботы и аффекции к вам.

Как отучить кота приносить мышей в дом?

  • Не наказывайте: Не наказывайте кошку за принос добычи. Это поведение у нее инстинктивное, и наказание не будет эффективным и может вызвать стресс у пушистого друга.
  • Используйте игрушки: Для отвлечения кошки от охоты и приноса мышей, предоставьте ей игрушки, которые она может ловить и преследовать. Это позволит ей выплеснуть свои охотничьи инстинкты.
  • Содержите кошку в помещении: Если принесенные добычи становятся проблемой, можно рассмотреть вариант ограничения доступа кошки к уличным охотничьим приключениям.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
кошки интересные новости
Реклама

Главное за день

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

12:54 Украина
Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:52 Украина
СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

11:07 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:13

Стоит копейки, польза – бесценна: можно ли постоянно мыться дегтярным мылом

12:59

Почему "Вітаю!" – это не только поздравление: Авраменко указал на интересную деталь

12:54

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

12:32

Сделал серию инъекций: всплыли неожиданные детали исчезновения врача Кадырова

12:15

Зачем кошки приносят мышей в дом: 3 причины "странного" поведения животного

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходитПольша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
12:01

Ани Лорак впервые отреагировала на смерть украинца

11:53

"Атака продолжалась более 4 часов": в ВСУ раскрыли цели врага в Одесской области

11:52

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:43

Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений Главнокомандующего ВСУ

Реклама
11:36

Квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко

11:19

"Это случится совсем скоро": астрологи назвали дату, когда изменится все для Украины

11:07

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на ЗапорожьеВидео

10:49

Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушенияФотоВидео

10:44

РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала - разведка Британии

10:30

Имена для девочек в 2024 году: как выбрать красивое и необычное имя для дочки

10:10

Запутанная загадка для гениев: только самые внимательные заметят сову за 16 секунд

09:58

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

09:57

Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

09:50

Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

09:13

Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

Реклама
09:01

Гороскоп на завтра 14 сентября 2023: Тельцам вернут долги, Дев поджимают сроки

09:00

"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерикиВидео

08:25

Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

08:23

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

08:12

Долгая война V.S. короткая войнамнение

07:54

Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

07:06

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФВидео

07:00

Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

06:33

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:22

Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украинемнение

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - СотникВидео

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

04:40

Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

04:10

Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра КиеваВидео

03:40

"Готовы переобуться": эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

03:03

Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

02:30

"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарийВидео

02:00

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

Реклама
01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

22:44

Каши, от которых можно заболеть: диетолог назвала "вредителей"

22:37

Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря: когда закончится шторм

22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять