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Диетологи назвали 5 целебных свойств киноа: что лечит это зерно

Виталий Кирсанов
5 февраля 2025, 17:14
56
Киноа является хорошим источником клетчатки, железа, фолата, тиамина, марганца, фосфора и цинка.
киноа
Диетологи назвали 5 целебных свойств киноа / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Foodstorm - Школа Кулінарії"

Вы узнаете:

  • Какие полезные вещества содержит киноа
  • Какие изменения произойдут в организме, если есть киноа

Киноа - популярная зерновая культура, которая к тому же содержит много питательных веществ. Диетологи назвали 5 изменений, которые произойдут в организме, если ежедневно есть этот продукт. Об этом пишет Parade.

Автор Youtube-канала "Foodstorm - Школа Кулінарії" также рассказал, как правильно приготовить киноа.

Диетолог Кристина Иллиен объяснила, что киноа является полноценным белком и содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму. Это означает, что если вы ищете способ повысить уровень белка, добавление киноа в рацион может помочь.

Для сравнения, полстакана киноа содержит 12 граммов белка, тогда как полстакана белого риса содержит 3 грамма белка.

Другой диетолог, Патриция Колеса, говорит, что киноа является хорошим источником клетчатки, железа, фолата, тиамина, марганца, фосфора и цинка. А поскольку она не содержит глютена, то подходит людям с целиакией или непереносимостью глютена, добавила Иллиен.

Если же вы начнёте регулярно есть киноа, в вашем организме произойдут определённые изменения. Диетологи назвали их.

1. Уровень сахара в крови может стать более стабильным. Если у вас уровень сахара в крови прыгает, если вы полдня полны энергии, а потом очень уставшие, то добавление киноа в пищу может помочь, утверждает Колеса.

"Исследование, опубликованное в 2024 году, показало, что 25 граммов киноа ежедневно натощак могут улучшить уровень глюкозы в крови. Другое исследование показало снижение уровня глюкозы в крови после того, как субъекты съедали 20 граммов киноа в день", - рассказала диетолог.

Оба диетолога говорят, что влияние киноа на уровень сахара в крови может помочь снизить риск диабета второго типа в долгосрочной перспективе.

2. Пищеварение может измениться. По словам Колесы, киноа является хорошим источником клетчатки. Причем она содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Оба типа важны для пищеварения. Растворимая клетчатка растворяется в воде, образуя гелеобразную текстуру, которая замедляет пищеварение. Нерастворимая клетчатка нормализует стул, предотвращая запоры.

Если вы не привыкли есть много клетчатки, Иллиен рекомендует вводить киноа в рацион медленно, чтобы не перегрузить пищеварительную систему.

"Начните с небольшой порции - примерно четверть чашки приготовленной пищи, чтобы оценить, как ваше тело ее переносит. Хотя киноа, как правило, хорошо переносится, некоторые люди могут испытывать трудности с перевариванием и вздутие живота", - говорит она.

По ее словам, со временем организм адаптируется, и неприятные симптомы исчезнут.

3. "Плохой" холестерин может снизиться. Киноа полезна для сердца. Согласно научному исследованию, если киноа потреблять регулярно, может снизиться уровень "плохого" холестерина, а значит, снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Можете уменьшиться риск хронических заболеваний. Оба диетолога говорят, что регулярное употребление киноа может помочь снизить риск других хронических заболеваний, в том числе определенных типов рака. Это связано с богатым питательными веществами в киноа. Научные исследования показывают, что киноа помогает уменьшить воспаление в организме, а уменьшение воспаления означает меньший риск заболевания.

5. Психическое здоровье может улучшиться. Витамины группы В в составе киноа связаны с поддержкой психического здоровья. Исследования показывают, что питательные вещества в этом продукте могут помочь уменьшить воспаление в мозге, что полезно как для здоровья в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

Смотрите видео о том, как правильно приготовить киноа

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