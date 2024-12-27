Для чего натирать столовые приборы пеплом: эффект от бабушкиного метода удивит

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Столовые приборы со временем теряют презентабельный вид и вернуть им чистоту и блеск не так просто. Даже не все профессиональные средства могут справиться с этой задачей.
Главред исследовал, что на самом деле есть простой древний метод, как избавиться от застарелого жира и царапин на вилках, ложках и ножах. Как пишет Times of India, в этом поможет обычный пепел.
"Пепел является одним из древнейших известных нам природных очистителей. Еще до изобретения средства для мытья посуды пепел широко использовался для чистки посуды. Он помогает в очистке посуды, избавляет от запаха и даже дезинфицирует ее", - говорится в статье.
Для того, чтобы вернуть приборам вид новых нужно посыпать пепел на них и потереть губкой, смоченной в теплой воде. Несколько минут работы и вилки и ножи будут снова блестеть, а от загрязнений не останется ни малейшего следа.
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Что известно об издании Times of India
Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.
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