Довели: водитель школьного автобуса решил проучить шумных детей, но поплатился

Мужчина сначала словами пытался успокоить школьников, нот его терпение лопнуло.

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Водитель решил проучить детей, но лишился работы / скриншот с видео

В США водитель школьного автобуса решил жестко проучить учеников, которые шумели и не сидели на своих местах.

61-летний Брайан Фицджеральд сначала словами пытался успокоить школьников, но потом не выдержал и ударил по тормозам, пишет nypost.

"Вы, ребята, должны быть на своих местах", - заявил водитель своим маленьким пассажирам, а затем добавил: "Хотите увидеть, насколько это опасно?".

видео дня

Затем Фицджеральд нажал на тормоза. На опубликованных кадрах видно, что дети испугались, а некоторые из них ударились об сидения.

Дети испугались и пожаловались родителям / скриншот с видео

"Вы поняли? Вот почему вы должны быть на своем месте, повернуться и сесть правильно", - заявил водитель.

В итоге несколько детей получили легкие травмы. Их родители пожаловались на водителя и мужчину отстранили от работы.

Ранее мы сообщали о том, что странная женщина сперва преследовала мужчину с 2-летним ребенком и просила, чтобы он дал подержать мальчика на руках. После услышанного отказа, она начала требовать, чтобы отец дал ей своего ребенка, а позже и вовсе начала вырывать мальчика из рук и кричать, что у нее украли ребенка.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очищения канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Муж поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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