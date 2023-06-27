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Эксперты назвали средство за 20 грн, которое навсегда уничтожит плесень

Сергей Кущ
27 июня 2023, 08:42 обновлено 27 июня, 08:42
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Специалисты по недвижимости рассказали, как обнаружить и избавиться от плесени раз и навсегда.
Чем можно убить плесень
Чем можно убить плесень / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Теплые месяцы - идеальное время для решения проблем, вызванных сыростью и плесенью в доме или квартире. Опытные эксперты в сфере недвижимости дали советы по борьбе с ней.

Кстати, ранее мы рассказывали какие условия идеальны для распространения плесени и как этого избежать.

Для тех, кто не знает, как обнаружить сырость или плесень в доме, есть несколько "признаков, на которые следует обратить внимание", говорят специалисты по недвижимости из GetAgent, пишет express.

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К ним относятся:

  • затхлый запах сырости,
  • изменение цвета стен,
  • капли воды на окнах и стенах
  • темные пятна черной плесени на стенах или возле окон.

Плесень не исчезнет сама собой - проблему важно решить

Сырость и плесень могут не только серьезно повлиять на состояние имущества, но и, если оставить их без внимания, серьезно повлиять на ваше здоровье.

Чтобы решить проблему плесени, в первую очередь необходимо определить источник влаги. Поскольку плесень возникает из-за избытка влаги, прежде чем пытаться устранить повреждения, необходимо найти источник сырости, "чтобы убедиться, что она не вернется".

Следующий шаг - усиление вентиляции. Важно как можно больше просушить место сырости, поэтому увеличение потока воздуха в доме может помочь уменьшить количество скапливающейся влаги.

"Это не только поможет уменьшить количество сырости в стенах, но и поможет уменьшить любые запахи, вызванные плесенью". Используйте теплые летние месяцы с пользой для себя и держите окна открытыми, чтобы в дом поступал свежий воздух", - говорят эксперты.

Доступный способ удалить плесень самостоятельно в домашних условиях

Эксперты сказали: "Использование основных продуктов кухни, таких как белый дистиллированный уксус, который стоит всего 40 пенсов (средняя цена в Украине - 20 гривен) в супермаркетах, смешанный с водой, может помочь нарушить рост широкого спектра плесени и грибков благодаря его умеренно сильному кислому pH.

"Вы можете либо распылить уксус на пораженный участок, а затем смыть его через 30 минут, либо разбавить уксус и распылить его на пораженный участок и оставить для впитывания", - поделились своим опытом эксперты.

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