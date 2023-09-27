Это надо просто пережить: 3 знакам не повезет на полнолуние в сентябре 2023

Полнолуние - это время интенсивной энергии и перемен. Однако, иногда это может повлиять на знаки зодиака не самым благоприятным образом. Особенно такие воздействия могут быть ощутимы для определенных знаков. Мы расскажем, когда наступит полнолуние в сентябре и кому в этот день не повезет.
Когда полнолуние в сентябре 2023
Сентябрь заканчивается, но он ещё успеет удивить интересным астрологическим событием - полнолунием. Произойдет это в самом конце месяца - 29 числа.
Вызов вселенной
Для Рака полнолуние может принести эмоциональные вызовы. Этот период может быть насыщен сильными эмоциями, а иногда и нестабильностью. Важно уделить время заботе о себе, восстановлению эмоционального баланса и избегать драматизации ситуаций.
Неясность
Полнолуние 29 сентября для Весов может означать некоторую неясность в отношениях. Энергия этого периода может вызвать конфликты или недопонимание в близких отношениях. Рекомендуется бережно обращаться с чувствами других и уделять внимание дипломатии и терпимости.
Дискомфорт
Близнецы могут почувствовать некоторую конфузию и нерешительность под влиянием полнолуния 29 сентября. Важно не терять ясности мышления и избегать излишней спешки в принятии решений.
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