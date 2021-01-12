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Гейтсу и Соросу "предъявили" за причастность к созданию пандемии COVID-19

12 января 2021, 10:20
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Легендарных коммерсантов и филантропов Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла Гейтса прямо обвинили в "создании пандемии COVID-19".

Гейтс
Билл Гейтс / Reuters

Перуанский суд выдвинул обвинение в адрес миллиардеров и филантропов Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла Гейтса. Как сообщает радиостанция RPP, их обвиняют причастности к возникновению пандемии коронавируса COVID-19.

В суде в Перу рассматривалась апелляция на продление срока содержания под стражей мужчины, которого обвиняли в изнасиловании. Мотивируя отказ в обжаловании решения предыдущей инстанции, судьи заявили, что уголовный процесс в отношении подсудимого был парализован из-за непреодолимого обстоятельства - пандемии COVID-19. При этом в вердикте заявляется, что пандемия коронавируса якобы "создана преступными элитами, которые управляют миром".

"Ни одно правительство мира, ни физические и юридические лица, ни защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия является предсказуемой, кроме как ее создатели из списка авторов нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Джордж Сорос, Стивен Рокфеллер и т.д., которые управляли ею и продолжают управлять ею в условиях предельной секретности", - говорится в решении суда.

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Пандемия коронавируса и разработка вакцин

  • Пандемия COVID-19 началась в марте 2020 года, ряд стран мира ввели карантин, и началась разработка вакцин от вируса.
  • Первые вакцины, которые прошли все стадии испытаний создали западные компании Pfizer-BioNTech, а также Moderna. По сведениям компаний, эффективность их препаратов превышает 90%.
  • Вакцину Pfizer-BioNTech уже одобрила первая страна – Великобритания, там началась вакцинация.
Билл Гейтс пандемия коронавируса Джордж Сорос коронавирус в мире
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