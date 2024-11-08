Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти облака

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет потренировать свою смекалку и весело провести время с друзьями или семьей. На этот раз нам нужно найти три облака среди овец.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Нужно внимательно рассмотреть картинку, чтобы понять, где тучи среди овец.
На картинке – множество овец на лугу. Где-то среди них авторы иллюзии спрятали три облака. Наша задача – их найти.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти облака? Смотрите правильный ответ на картинке ниже.
Вы можете попробовать разгадать и другие ребусы. Например, головоломку, где надо за 5 секунд найти томат. Овощ хорошо спрятан среди вишен, поэтому придется постараться его поискать.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке нарисован джентльмен, который, похоже, куда-то опаздывает. Нужно разобраться, чем вторая картинка отличается от первой.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. В осенних джунглях нужно найти тигра. Животное хорошо спряталось, но смекалка поможет его найти.
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