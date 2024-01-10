Хитрая головоломка: только 2% обладателей "супермозга" смогут найти животное за 8 секунд

98% людей приходят в замешательство, когда смотрят на изображение и пытаются найти правильный ответ.

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Сможете ли можете определить, какое животное скрывается в этой оптической иллюзии? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Оптические иллюзии созданы для того, чтобы тренировать умственные способности. Многие из них сбивают с толку даже мастеров головоломок, и эта задачка по плечу будет не всем.

Посмотрите внимательно на изображение. Вам предстоит найти животное, которое там спрятано. Его очень сложно обнаружить из-за запутанного зигзагообразного рисунка.

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У вас есть всего восемь секунд, чтобы найти правильный ответ.

Найти животное нужно за 8 секунд / Фото: mirror.co.uk

По словам создателей оптической иллюзии, 98% людей приходят в замешательство, и только 2%, обладающие "супермозгом", могут разгадать ее за столь короткий срок.

Подсказка: постарайтесь сосредоточиться на середине изображения.

Если не удалось найти животное за 8 секунд, продолжайте смотреть, рано или поздно вы его увидите.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред уже предлагал разгадать похожую оптическую иллюзию: нужно найти животное за 12 секунд.

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