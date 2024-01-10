Хитрая головоломка: только 2% обладателей "супермозга" смогут найти животное за 8 секунд

Оптические иллюзии созданы для того, чтобы тренировать умственные способности. Многие из них сбивают с толку даже мастеров головоломок, и эта задачка по плечу будет не всем.
Посмотрите внимательно на изображение. Вам предстоит найти животное, которое там спрятано. Его очень сложно обнаружить из-за запутанного зигзагообразного рисунка.
У вас есть всего восемь секунд, чтобы найти правильный ответ.
По словам создателей оптической иллюзии, 98% людей приходят в замешательство, и только 2%, обладающие "супермозгом", могут разгадать ее за столь короткий срок.
Подсказка: постарайтесь сосредоточиться на середине изображения.
Если не удалось найти животное за 8 секунд, продолжайте смотреть, рано или поздно вы его увидите.
Правильный ответ мы опубликовали ниже:
Ранее Главред уже предлагал разгадать похожую оптическую иллюзию: нужно найти животное за 12 секунд.
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