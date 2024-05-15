Как быстро простерилизовать крышки для банок – простой совет домохозяйкам

Каждая хозяйка хочет знать, как правильно кипятить крышки для консервации, однако на самом деле достаточно придерживаться самых простых советов.

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Как стерилизовать металлические крышки для банок, чтобы была хорошая консервация / Скриншот YouTube

Хозяйкам прекрасно известно, что подготовка к консервации занимает время, это особый и очень важный процесс, который нужно соблюдать в обязательном порядке, чтобы потом ничего не испортилось. Вопрос, как стерилизовать металлические крышки, заслуживает отдельного серьезного внимания. Если что-то делать не так, банки потом могут вздуться.

Автор YouTube-канала Нямкин-советы и рецепты рассказала, как прокипятить металлические крышки, чтобы они стали стерильными перед закруткой.

Как быстро стерилизовать крышки

Кипятим металлические крышки в кастрюле

Нужно взять кастрюлю, налить воду и поставить ее на печку. Когда вода закипит, положить в нее металлические крышки, которые заранее нужно хорошо промыть.

Прогревать крышки нужно примерно 10 минут.

Таким простым способом можно прокипятить крышки и использовать их в последующем для консервации.

Можно ли кипятить пластмассовые крышки

Пластмассовые крышки тоже можно кипятить. В воде их надо прогреть в течение 10 минут. Температура воды должна составлять не больше 80 градусов.

Таким образом, вы сможете простерилизовать не только металлические, но и пластмассовые крышки. Они нужны для того, чтобы закрывать банку после того, как консервация уже открыта и ее нужно хранить в холодильнике.

Кто придумал консервировать продукты? Изобретателем консервации продуктов считают французского кондитера Николя Аппера, идея которого пришлась на 1804 год. Первые консервы стали делать во времена наполеоновских войн. За свое изобретение Аппер получил награду от Наполеона, пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором показано, как стерилизовать крышки и банки для консервации:

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