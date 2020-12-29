Как быть более чутким в отношениях: 5 способов

Различные настройки требуют разных типов сочувствия/Pixabay

Когда дело доходит до улучшения вашего благополучия, проявление здорового количества сочувствия может помочь улучшить отношения и вашу общую связь с обществом, в котором вы живете.

Вот почему так важно сопереживание и пять способов быть более сочувствующими в повседневной жизни.

Что такое сочувствие?

"Сочувствие - это на самом деле ходьба по шкуре другого человека и способность распознавать эмоции, которые испытывает другой человек", - говорит Ранга Кришнан, доктор медицины, генеральный директор системы здравоохранения Университета Раша и сторонник усиления сочувствия в здравоохранении. .

Есть два типа сочувствия:

Аффективная эмпатия включает вашу реакцию на эмоции другого человека, например, когда вы нервничаете, когда другой человек нервничает.

Когнитивная эмпатия означает, что вы можете взглянуть на другого человека и понять его эмоции. Например, вы можете понять, что ваш друг не любит собак из-за травмирующего опыта, и попытаться избежать подобных ситуаций с ними.

Различные настройки требуют разных типов сочувствия. Например, если вы пытаетесь утешить друга, у которого был тяжелый день, проявление аффективного сочувствия может помочь вашему другу почувствовать себя справедливым в своих эмоциях. Когнитивная эмпатия может помочь вам понять эмоции других и построить с ними более глубокие и близкие отношения.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что люди проявляют сочувствие, потому что это "просоциальная" черта - она ​​делает нас чувствительными к стрессу и заставляет нас улучшать жизнь других.

Как быть более чутким?

Сочувствие может показать вашим близким, что вы заботитесь о них, и улучшить свое самочувствие. Если вам нужно больше сочувствия, попробуйте следующее:

1. Читайте художественную литературу. Небольшое исследование 2014 года показало, что те, кто читает художественную литературу, демонстрируют более высокий уровень когнитивной эмпатии, поскольку читатели "переносятся" в точку зрения персонажей. Это может помочь вам узнать, как общаться с другими людьми в реальном мире.

2. Смотрите фильмы. Если у вас нет времени читать книгу, Кришнан рекомендует смотреть фильмы и пытаться общаться с персонажами. "Очень немногие люди могут смотреть действительно грустный фильм и не чувствовать себя плохо", - говорит он. Практика этой эмоции в одиночестве также может привести к более чуткому взаимодействию с другими.

3. Прислушайтесь к другим точкам зрения. Чуткие люди склонны интересоваться опытом других людей. Они слушают, что говорит другой человек, и пытаются понять, откуда они исходят. Чуткое слушание отличается от простого слушания кого-то, поскольку вы должны активно работать, чтобы понять, что он говорит, и уловить его точку зрения, чтобы понять его точку зрения.

4. Научитесь читать невербальное общение. Сочувствие также выходит за рамки слушания. Возможно, вам придется посмотреть на язык тела или выражение лица людей, чтобы понять, что они на самом деле чувствуют. Например, предположим, что кто-то дрожит и выглядит явно нервным перед уколом в кабинете врача. Медсестра может посочувствовать страху перед иглами, но желанию показать храброе лицо, и таким образом медсестра может смягчить их тон при разговоре с пациентом, чтобы он почувствовал себя лучше. Кришнан говорит, что некоторые медицинские работники даже участвуют в программах по совершенствованию навыков чтения невербальных сигналов.

5. Защищайтесь от усталости от сострадания. Кришнан объясняет, что если у вас нет таких состояний, как алекситимия, при которых трудно выражать или чувствовать эмоции, вы должны защищать свое сочувствие от снижения чувствительности, что является частью состояния, называемого усталостью от сострадания. Некоторые люди не могут избежать ситуаций, в которых им нужно сопереживать другим, например медицинским работникам или социальным работникам, и важно активно практиковать сочувствие, чтобы не стать измученными или циничными.

Почему сочувствие важно для вашего здоровья

Сочувствие означает, что у вас меньше шансов осудить кого-то, потому что вы понимаете, что он действует исходя из своих собственных обстоятельств. Меньше осуждения из-за повышенного сочувствия может помочь снизить агрессию и даже улучшить ваши отношения.

Сочувствие также может принести пользу здоровью ваших близких. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что у подростков с чуткими родителями лучше эмоциональная регуляция и меньше воспалений в организме. Сочувствующие родители также смогли лучше контролировать свои эмоции и почувствовать большую самооценку и цель в жизни.

Однако у сочувствия могут быть и обратные стороны. То же исследование показало, что у чутких родителей наблюдается более высокий уровень системного воспаления. Согласно статье 2007 года, слишком много сочувствия может способствовать возникновению чувства печали. Это потому, что очень чуткие люди часто могут принимать на себя боль других в стрессовых ситуациях, усиливая собственное чувство дистресса.

Однако в целом Кришнан говорит, что сочувствие ведет к лучшей жизни. "Трудно на самом деле разделить это и сказать, что к счастью ведет сочувствие, но счастье и сочувствие взаимосвязаны", - говорит он.