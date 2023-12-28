Как избавиться от отека на лице: девушка показала идеальный трюк

Главред расскажет, что лучше всего помогает от отеков на лице после сна.

https://glavred.info/life/kak-izbavitsya-ot-oteka-na-lice-devushka-pokazala-idealnyy-tryuk-10528871.html Ссылка скопирована

Как избавиться от отека на лице / коллаж: Главред, фото: скриншот

Отек на лице, а особенно подбородок - это не всегда признак лишнего веса. Чаще всего это отек. Мы расскажем, почему так сильно отекает лицо и как от этого можно избавиться с помощью простого трюка.

Как избавиться от отека на лице

Всё дело в том, что лимфа (по простому - вода) оттекает сверху вниз от головы по шее. Ввиду того, что у большинства женщин мышцы шеи чаще всего заблокированы и зажаты - жидкость находит себе место на скулах и подбородке, в следствие чего появляется отечность.

Получается, если мышцы пережимают шею - лимфа не может уйти сама, ей необходимо помочь. Сделать это можно с помощью самомассажа лица, массажа шейного отдела или легкой зарядки, но это не все способы. Девушка в ТикТок показала, что лучше всего помогает от отеков.

видео дня

Что хорошо снимает отек с лица - безопасный и действенный способ

Для того, чтобы отек с утра прошел, необходимо для начала пальцами рук хорошо постукать себя по периметру грудного отдела. Затем также пальцами нужно хорошо проработать ключицы.

Когда вы это сделаете, необходимо также помассажировать круговыми движениями лимфатические каналы с двух сторон по часовой и против часовой стрелке. Таким образом вы можете помочь своему организму справиться с отеками.

Смотрите видео о том, как избавиться от отеков:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.