УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как избавиться от отека на лице: девушка показала идеальный трюк

Елизавета Бельмас
28 декабря 2023, 21:27
Главред расскажет, что лучше всего помогает от отеков на лице после сна.
Как избавиться от отека на лице
Как избавиться от отека на лице / коллаж: Главред, фото: скриншот

Отек на лице, а особенно подбородок - это не всегда признак лишнего веса. Чаще всего это отек. Мы расскажем, почему так сильно отекает лицо и как от этого можно избавиться с помощью простого трюка.

Как избавиться от отека на лице

Всё дело в том, что лимфа (по простому - вода) оттекает сверху вниз от головы по шее. Ввиду того, что у большинства женщин мышцы шеи чаще всего заблокированы и зажаты - жидкость находит себе место на скулах и подбородке, в следствие чего появляется отечность.

Получается, если мышцы пережимают шею - лимфа не может уйти сама, ей необходимо помочь. Сделать это можно с помощью самомассажа лица, массажа шейного отдела или легкой зарядки, но это не все способы. Девушка в ТикТок показала, что лучше всего помогает от отеков.

видео дня

Что хорошо снимает отек с лица - безопасный и действенный способ

Для того, чтобы отек с утра прошел, необходимо для начала пальцами рук хорошо постукать себя по периметру грудного отдела. Затем также пальцами нужно хорошо проработать ключицы.

Когда вы это сделаете, необходимо также помассажировать круговыми движениями лимфатические каналы с двух сторон по часовой и против часовой стрелке. Таким образом вы можете помочь своему организму справиться с отеками.

Смотрите видео о том, как избавиться от отеков:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости
Реклама

Главное за день

Орбан будет блокировать помощь Украине, но у ЕС есть план "Б" - Bloomberg

Орбан будет блокировать помощь Украине, но у ЕС есть план "Б" - Bloomberg

21:56 Политика
Справились за 35 секунд: русские в шоке от ударов ВСУ под Синьковкой

Справились за 35 секунд: русские в шоке от ударов ВСУ под Синьковкой

21:52 Украина
Ситуация катастрофическая, ВСУ могут потерять плацдарм на левобережье - Жданов

Ситуация катастрофическая, ВСУ могут потерять плацдарм на левобережье - Жданов

21:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:32

Во время удара по "Новочеркасску" в порту было судно с краденым украинским зерном - СМИ

23:17

"Противник хочет нас уничтожить": полковник ВСУ назвал последствия капитуляции Украины

22:59

15-летняя красавица-дочь Кошевого появилась в необычном взрослом образе

22:50

С семейного фото Дональда Трампа пропала Мелания

22:32

Джей Ло посветила идеальными формами на пляже

Прогноз Жданова о войне в 2024-м: кровавый март, новый спонсор Украины и "черный лебедь" в РФПрогноз Жданова о войне в 2024-м: кровавый март, новый спонсор Украины и «черный лебедь» в РФ
22:26

Как справиться с похмельем: три народных суперспособа от доктора

22:21

"В Кремле шаткое положение": что может привести к выводу войск РФ из Украины - Жданов

21:56

Орбан будет блокировать помощь Украине, но у ЕС есть план "Б" - Bloomberg

21:52

Справились за 35 секунд: русские в шоке от ударов ВСУ под Синьковкой

Реклама
21:27

Как избавиться от отека на лице: девушка показала идеальный трюк

21:27

Ситуация катастрофическая, ВСУ могут потерять плацдарм на левобережье - Жданов

21:15

Услуги сервисных центров МВД станут дороже: что изменится с 1 января

20:53

Медведев признал, что "переговоры" с Украиной не остановят Россию захватывать новые города

20:31

Пограничники рассказали, сколько уклонистов пыталось бежать из Украины в 2023-м

20:23

Сдержал слово: Потап вернулся в Украину и показал самого родного человека

20:04

Нацполиция усилит контроль в новогоднюю ночь: какие наказания получат нарушители

19:34

Ермак проанонсировал встречу Зеленского и Орбана

19:32

Сильная милота: Кацурина показала, как Дантес читает ее сыну вечернюю сказку

19:18

Лунный календарь 29 декабря 2023: Месяц предупреждает об опасности для одного важного органа

19:11

"Не хватает ресурса": может ли потеря Марьинки привести к новому наступлению РФ

Реклама
19:10

Кремль "горит" из-за скандала в российском шоу-бизнесемнение

18:53

Топ-генерал армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией

18:51

Где в Украине будет бушевать непогода: порывы ветра будут 30 м/с

18:47

Начинают прозревать: Жданов нашел неожиданный плюс в ситуации с помощью Украине

18:41

Лучшая жена по знаку зодиака: астролог рассказал, кто она

18:34

"Открыла дверь, получила удар в лицо": к Наталье Могилевской ворвались грабители

18:29

Школьные годы чудесные: Каминская вспомнила, как была брюнеткой и с другим именемВидео

18:21

Освободят ли ВСУ все территории в 2024 году: два сценария полковника

18:11

"Фронт горит": военный эксперт Олег Жданов оценил ситуацию на передовой

18:09

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти елку

18:01

Путин объявит об окончании войны, когда захватит две области - Жданов о наступлении на Харьков

18:00

Можно даже на сковороде: как приготовить лаваш в домашних условияхВидео

17:46

Денежная помощь украинцам во время войны: в Кабмине решили, кто получит выплаты

17:19

"Вернемся к status quo": президент Литвы высказался о продолжительности войны в Украине

17:14

Акция "Киберпанк 2023" FAVBET помогла защитнику Бахмута получить современный бионический протез реклама

17:12

Вода и грязь не страшны: чем смазать кожаную обувь зимой

17:09

Без спичек в глазах: три совета, как не заснуть в Новогоднюю ночь

17:03

Расстрелянные военнопленные возле Работино были из 82-й бригады ДШВ

17:00

Как быстро снизить давление без лекарств: возможно ли это

16:48

"Этот месяц будет тяжелым и кровавым": Жданов анонсировал очень агрессивные бои

Реклама
16:34

"Катастрофа для России": эксперт раскрыл, как ВСУ с помощью F-16 разгромят оккупантов

16:29

"Закончится под ноль": россияне в Украине продержатся максимум полтора года - Гетьман

16:17

Сало, ягоды и крупы: что можно положить в кормушку для птиц зимойВидео

16:14

Кулеба – Западу: если Украине не помогут, Россия захватит больше территорий

15:59

Что нужно успеть сделать до 31 декабря, чтобы новый год был счастливым

15:59

Уровень опасности повышен: РФ в ближайшее время может выпустить кучу ракет

15:38

Артистов российской "голой вечеринки" хотят отправить на фронт

15:34

Фронтвумен The Hardkiss находится на грани развода с мужем - СМИ

15:32

Что сделать 29 декабря, чтобы семья была здорова весь год: приметы и запреты дня

15:26

Юрист объяснил, законно ли вручают повестки на блокпостах

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять