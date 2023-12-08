Как наряжать елку в год дракона: лучшие способы привлечь в дом счастье

Совсем скоро натсупит праздник Нового года. Несмотря на нестабильное эмоциональное состояние, многие украинцы всё же будут украшать свой дом к празднику. И для того, чтобы увеличить шансы удачи и счастья в вашем доме, стоит задуматься о том, как это сделать правильно.
Покровителем следующего года будет Золотой Дракон. Мы расскажем, в каком цвете наряжать елку в 2024 году, чтобы атмосфера в доме и жизни улучшилась.
Как наряжать елку в год дракона
Для начала стоит выбрать для елки правильное место. Например, для того, чтобы привлечь в дом деньги - стоит поставить дерево в левом дальнем углу. Баланс в любви принесет елка, поставленная в правом углу комнаты. А вот крепкое здоровье можно получить, если поставить елку по центру, там, где скапливаются все жизненные силы.
Также, стоит подумать о том, какие игрушки вы будете вешать на елку. Золотой дракон - покровитель 2024 года, он любит всё, что связано с шиком, роскошью, уникальностью. Выбирайте яркие и необычные укращения. Такие, каких раньше в вашей жизни не было.
Каким цветом украсить елку 2024 год дракона
А вот с цветами всё достаточно просто. Как и в одежде, стоит отдать предпочтение золотому, зеленому, красному, также можно обратить внимание на фиолетовые оттенки и оранжевый. Между собой эти цвета можно комбинировать и смешивать.
Смотрите видео о том, как украшать елку на новый год 2024:
@winter_inthe.heart_2024 Минимализм-на ёлке ничего нету кроме герлянды. Я так поняла#новогоднийаккаунт?☃️#мандарины#реуомендации#рек#реки#мотивациюнадоподнять#новогоднийаккаунт?☃️♬ оригинальный звук - New Year??
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