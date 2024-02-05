Как отстирать очень грязный диван: простой, но удивительный способ

Многие сталкиваются с проблемой, когда диван нужно почистить от различных пятен. Отнести его в химчистку или пригласить домой клининг часто становится неудобной задачей. Поэтому возникает вопрос, как почистить диван от старых пятен в домашних условиях. Мы расскажем вам о способе, который поможет отмыть мягкую мебель.
Как очистить засаленный диван
Приготовьте раствор с пеной
Для того чтобы отстирать диван, нужно сначала его тщательно пропылесосить и удалить всю пыль.
Далее нужно приготовить раствор. Берем тазик и добавляем туда 1 литр горячей воды. Туда же следует добавить 8 чайных ложек пищевой соды, 2 чайные ложки моющего средства для посуды, и 8 чайных ложек столового уксуса.
Все тщательно перемешиваем, погружаем туда мочалку и взбиваем пену.
Моем диван пенным раствором
Втираем пену губкой в загрязненные участки дивана. Лучше всего использовать именно губку, а не щетку, ею тереть нельзя, иначе можно повредить покрытие. Будьте готовы к тому, что, если диван большой, а пятен много, средство понадобится еще раз намешать.
Чистим диван влажной губкой
Ждем 30 минут и после этого набираем в тазик чистую воду и влажной губкой обрабатываем всю обивку, пока не исчезнут все пятна. Губку нужно полоскать как можно чаще. Меняйте часто и воду, потому что она моментально становится грязной.
В результате все пятна отмоются, а диван будет, как новый. Диван должен высохнуть за 12-24 часа.
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