Как почистить пуховик в домашних условиях без стирки: самый простой способ

Вы узнаете, чем лучше почистить пуховик при небольших пятнах, когда попробуете на практике простой метод с ватным диском и моющим средством или мылом.

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Чем почистить засаленные рукава пуховика, карманы и воротник / Скриншот YouTube

Многие из нас боятся стирать пуховик, чтобы его не испортить. Однако нередко куртку все равно приходится чистить, а в химчистку отдавать ее тоже неудобно. В таких ситуациях возникает вопрос, как быстро почистить пуховик без стирки. Мы расскажем о способе, который поможет избавиться от небольших загрязнений.

Как помыть пуховик вручную

Возьмите ватный диск и нанесите на него моющее средство

Когда загрязнения не слишком сильные, можно просто взять хлопчатобумажную тряпку или ватный диск, слегка намочить его водой, а после этого обработать моющим средством или мылом. Далее следует нанести тряпкой средство на загрязненный участок – это могут быть рукава, карманы воротник и другие места на куртке, которые вам нужно почистить.

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Вытираем участки на куртке сухой тканью

Ждем несколько минут и вытираем сухой тканью. Нужно помнить, что нельзя надолго оставлять так пуховик, иначе можно его испортить.

Сушим куртку и проверяем результат

После этого оставляем свою куртку высохнуть в ванной или в теплом месте на несколько часов. Проверяем результат – пятна должны оттереться. По сути, речь идет о небольшой ручной стирке, позволяющей избавиться от пятен.

Что делать, если пуховик не очистился

Впрочем, нужно помнить, что этот способ помогает в случаях, когда пуховик не сильно грязный или на нам появились свежие пятна. Если ваша куртка со старыми и крупными загрязнениями, которые давно въелись, лучше отнести ее в химчистку и проконсультироваться со специалистами, как лучше ее отстирать.

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