Как правильно подобрать специи: шпаргалка сочетания на все случаи

Специи - продукт, который делает приготовление блюд интересным и уникальным, а вкус блюд насыщенным и пикантным.
Мы расскажем, как правильно подобрать специи к самым популярным продуктам.
Какие специи универсальные
Для начала поговорим о специях, которые подходят для всего, поэтому они и универсальные. Одной из такий специй является черный перец - он самый популярный в мире. Также довольно универсальным является мускатный орех, белый перец, куркума и корица. А вот выбирать специи необходимо опираясь только на свое обоняние. Лучше всего приобретать специи на развес, очень важно чтобы при этом их аромат был тяжелым и насыщенным. Это говорит о том, что они свежие.
Какие специи хорошо сочетаются с мясом
Лучшей четверкой для мяса является соль, перец, розмарин и чеснок. Они способны смягчить вкус масла и дать волю оттенкам его вкуса. Также к говядине, например, можно добавлять орегано или тимян. А вот в бульон неплохо добавлять петрушку, лук и укроп.
Чем можно приправить рыбу
Разные люди любят разную рыбу и к разной рыбе подходят разные специи. Красную рыбу лучше употреблять с фенхелем, базиликом, розмарином и паприкой, а вот к белой больше подойдет анис, мелисса и шалфей. При этом речную рыбу лучше приправить чесноком и карри.
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