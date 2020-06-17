Признаки депрессии: 7 физических симптомов

Депрессия может проявляться и в виде физической боли/ Александр Ваганов, photosight.ru

Мы часто связываем депрессию с эмоциональной болью, такой как грусть, плач и чувство безнадежности. Однако исследование ResearchTrusted Source показывает, что депрессия может проявляться и в виде физической боли.

Хотя мы не часто думаем о депрессии как о физической боли, а особенно в некоторых культурах - особенно в тех, где открыто говорить о психическом здоровье "табу".

Например, в китайской и корейской культурах депрессия считается мифом. Таким образом, пациенты, не осознавая, что физическая боль может быть признаком психологического стресса, обращаются к врачам для лечения своих физических симптомов вместо описания депрессии.

Физические симптомы могут сигнализировать о начале депрессивного периода или подсказать вам, испытываете ли вы депрессию.

Физические симптомы депрессии:

Усталость

Усиливающаяся боль

Боли в спине

Головные боли

Ухудшение зрения

Боль в животе

Проблемы с пищеварением

Усталость является распространенным симптомом депрессии. Иногда мы все испытываем более низкий уровень энергии и можем чувствовать себя вялыми по утрам, надеясь подольше остаться в кровати и посмотреть телевизор вместо того, чтобы идти на работу.

Хотя мы часто считаем, что истощение связано со стрессом, депрессия также может вызывать усталость. Однако, в отличие от повседневной усталости, усталость, связанная с депрессией, также может вызывать проблемы с концентрацией внимания, чувство раздражительности и апатию.

Доктор Маурицио FavaTrusted Source, директор программы клинических исследований в Бостонской больнице общего профиля в Массачусетсе, отмечает, что люди с депрессией часто испытывают нереставрирующий сон, что означает, что они чувствуют себя вялыми даже после полной ночи отдыха.

Однако, поскольку многие физические заболевания, такие как инфекции и вирусы, также могут вызывать усталость, может быть трудно определить, связано ли истощение с депрессией.

Хотя повседневная усталость является признаком этого психического заболевания, другие симптомы, такие как грусть, чувство безнадежности и ангедония (отсутствие удовольствия от повседневной деятельности), также могут присутствовать при депрессии.

Чувствували вы ли когда-нибудь, что ваши нервы горят, а вы не можете найти никакой физической причины своей боли? Оказывается, депрессия и боль часто сосуществуют вместе.

Одно исследование 2015 года показало корреляцию между людьми, страдающими депрессией, и снижением толерантности к боли, в то время как другое исследование в 2010 году показало, что боль оказывает большее влияние на людей, страдающих депрессией.

Эти два симптома не имеют четкой причинно-следственной связи, но важно оценивать их вместе.

Утром вы можете чувствовать себя хорошо, но когда вы на работе или сидите за рабочим столом, у вас начинает болеть спина. Это может быть стресс или депрессия. Хотя они часто связаны с плохой осанкой или травмами, боли в спине также могут быть симптомом психологического стресса.

Исследование 2017 года "Надежный источник" из 1 013 канадских студентов обнаружили прямую связь между депрессией и болями в спине.

Психологи и психиатры долго полагали, что эмоциональные проблемы могут вызвать хронические боли. Но особенности процесса все еще исследуются, такие как связь между депрессией и воспалительной реакцией тела.

Новые исследования показывают, что воспаление в организме может иметь какое-то отношение к нейросхемам нашего мозга. Считается, что воспаление может прерывать сигналы мозга и, следовательно, может влиять на депрессию и то, как мы к ней относимся.

Почти каждый испытывает случайные головные боли. Они настолько распространены, что мы часто списываем их. Стрессовые ситуации на работе, такие как конфликт с коллегой, могут даже вызвать эти головные боли.

Однако ваша головная боль не всегда может быть вызвана стрессом. Если вы заметили, что они учащаются, это может быть признаком депрессии.

В отличие от мучительных мигреней, головные боли, связанные с депрессией, не обязательно ухудшают функционирование человека. Специалисты описывают ее как "головная боль от напряжения". Этот тип головной боли может ощущаться как легкое пульсирующее давление, особенно вокруг бровей.

Хотя этим головным болям помогают безрецептурные обезболивающие препараты, они, как правило, повторяются регулярно. Иногда хронические головные боли напряжения могут быть симптомом большого депрессивного расстройства.

Однако головные боли - не единственное свидетельство того, что ваша боль может быть психологической. Люди с депрессией часто испытывают дополнительные симптомы, такие как грусть, чувство раздражительности и снижение энергии.

Считаете ли вы, что мир выглядит размытым? В то время как депрессия может привести к тому, что мир станет серым и унылым, одно исследование, проведенное в Германии в 2010 году, предполагает, что эта проблема психического здоровья может фактически повлиять на зрение.

В этом исследовании 80 человек с депрессией испытывали трудности с различением черно-белого изображения. Известное исследователям как "контрастное восприятие", это может объяснить, почему депрессия может заставить мир выглядеть туманным.

Спазмы в желудке являются одним из самых узнаваемых признаков депрессии. Однако, когда ваш живот начинает спазмовать, легко списать это на газы или менструальную боль.

Боль, которая усиливается, особенно когда возникает стресс, может быть признаком депрессии.

Согласно исследователям из Гарварда, депрессия может вызвать (или быть результатом) воспаление пищеварительной системы.

Врачи и ученые иногда называют кишечник "вторым мозгом", потому что они нашли связь между здоровьем кишечника и психическим благополучием. Наши желудки полны хороших бактерий, и если существует дисбаланс хороших бактерий, могут возникнуть симптомы тревоги и депрессии.

Соблюдение сбалансированной диеты и прием пробиотиков может улучшить здоровье кишечника, что также может улучшить настроение, но необходимы дальнейшие исследования.

Проблемы с пищеварением, такие как запор и диарея, могут быть смущающими и неприятными. Часто вызванные пищевыми отравлениями или желудочно-кишечными вирусами, легко предположить, что дискомфорт в кишечнике связан с физическим заболеванием.

Но такие эмоции, как грусть, беспокойство и опустошение, могут нарушить нашу пищеварительную систему. В одном исследовании 2011 года "Надежный источник" предполагается связь между тревожностью, депрессией и желудочно-кишечными проблемами.