Как сделать универсальное средство против известкового налета: результат впечатляющий

В борьбе с пятнами известкового налета в туалете не всегда стоит использовать агрессивные химические вещества.

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Как удалить известковый налет / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

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Отбеливатель может усугубить ситуацию с известковым налетом в унитазе

Лимонная кислота растворяет известковый налет

Если вы заметили темно-коричневые пятна на унитазе - это лишь известковый налет, который можно с легкостью отчистить, не прибегая к агрессивным химикатам.

Известковый налет - это природное вещество, состоящее из минералов, которые накапливаются, когда вода испаряется или нагревается, оставляя после себя твердый меловой остаток, который упорно прилипает к поверхности. Вы можете подумать, что выливание отбеливателя в унитаз решит проблему, но это не так, говорится в материале Mirror.

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В отбеливателе отсутствуют кислотные компоненты, необходимые для растворения минералов в известковом налете. На самом деле это может усугубить проблему, поскольку сильнодействующие химические вещества могут реагировать с известковым налетом, вызывая изменение цвета и затрудняя очистку.

Зато Кейт, гуру экологической уборки, известная как My Plastic Free Home в Instagram рассказала о действии лимонной кислотой со сложными пятнами.

"Вот как я чищу унитаз без использования отбеливателя! Я использую лимонную кислоту, естественное органическое соединение, которое отлично справляется с известковым налетом. Знаете ли вы, что накопления на дне вашего унитаза - это просто известковый налет. Отбеливатель только отбеливает известковый налет, лимонная кислота его растворяет", - рассказала женщина.

Как сделать универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Лимонная кислота содержится в цитрусовых, таких как лимоны и апельсины, но более концентрированную, кристаллизованную версию можно найти большинстве супермаркетов.

Когда лимонная кислота встречается с известковым налетом, начинается реакция, которая расщепляет отложения, эффективно удаляя пятна без необходимости интенсивной чистки или агрессивных химикатов, которые могут повредить ваш туалет.

"Чтобы устранить известковый налет, сначала взбейте смесь двух столовых ложек лимонной кислоты с литром теплой воды, но держитесь подальше от кипятка, чтобы защитить свой фарфоровый трон. Затем быстро погрузите в свой унитаз щетку для унитаза, толкнув ею несколько раз, чтобы снизить уровень воды и оставить больше известкового налета", - рассказала женщина.

Дайте лимонной смеси поработать по крайней мере 10 минут или в идеале в течение ночи для максимального удаления известкового налета. Результат вас приятно удивит.

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