Как убрать белые разводы на уггах: три отличных способа

В Украине уже пришла зима и на улицах городов лежит в снег. Одним из самых популярных видов теплой и уютной обуви являются угги. Однако у их владельцев есть одна проблема на всех: реагент, которым посыпают тротуары во время гололеда - проступает на этой обуви белыми разводами. Мы расскажем о трех способах избавления от белых следов на уггах.
Как убрать белые разводы на уггах - крохмал
Для начала стоит попробовать самый простой способ. Необходимо смешать соль и соду в пропорциях один к двум соответственно. Затем эту смесь нужно нанести на пятна и оставить там где-то на 40-60 иминут. По истечении этого времени порошок можно смести сухой губкой.
Как почистить угги от белых разводов - уксус
Также от разводов можно использовать уксус. Две части воды можно смешать с одной частью уксуса и этой смесью с помощью мягкой тряпочки промакнуть оставшиеся на обуви белые следы. Затем необходимо просто подождать, когда обувь высохнет.
Как почистить угги от солевых разводов - нашатырный спирт
Помимо прочего, можно также использовать нашатырный спирт. Его можно использовать как в равных пропорциях с уксусом, так и чистым. Нашатырный спирт 3% нужно нанести на губку и хорошо протереть им разводы, которые остались на обуви.
Смотрите видео о том, как почистить угги:
@thespruceofficial Could your Ugg boots use a good cleaning? Follow these steps to help them look their best. #TikTokTaughtMe#TikTokPartner#CleanTok#UggBoots#TheSpruce♬ Sunrise - Official Sound Studio
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