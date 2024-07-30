Как уменьшить счета за электричество: женщина поделилась простым лайфхаком

Одна женщина стала вирусной на TikTok благодаря одному простому трюку, позволяющему снизить счета за электричество.
В ролике, набравшем более 17 000 лайков, Келли Коул поделилась советом, который она узнала от своего пациента 15 лет назад.
"Я делаю это с тех пор. Раньше я делала это жестко. Теперь я делаю это мягко, и я делаю это мягко дома у своего парня. Давайте я вам покажу", - сказала она зрителям.
В ролике Келли показывает, как она просто отключает от сети электроприборы на кухне, включая открывалку, зарядное устройство для телефона, кофеварку и тостер.
"Просто отключите. Мой пациент назвал это энергетическими вампирами. Он сказал мне, что если у вас есть приборы, мелкие приборы, любые приборы, подключенные к розетке, даже если они не используются, они будут высасывать электричество, и с вас будут брать за это деньги", - объяснила она.
"Мелкие приборы на кухонном столе, кофейник, открывалка для консервов, тостер - все они, когда не используются, отключены от сети. Ноутбуки, iPad и мобильные телефоны. Когда они не заряжаются, их отключают от сети. Если лампа выключена, она отключается от сети", - добавила женщина.
Энергетические вампиры - это неиспользованная энергия, когда приборы находятся в режиме ожидания или выключены.
"У моего бывшего мужа постоянно были подключены электроинструменты, и когда я заезжала в гараж, то видела красный огонек здесь, зеленый там, и я вынимала вилку из розетки. Он так привык к этому, - продолжает Келли.
Смотрите видео о том, как уменьшить счета за электричество:
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