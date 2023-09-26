Как узнать о своей прошлой жизни: тест на три минуты

Главред поможет узнать, кем вы были в прошлой жизни

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Как узнать о своей прошлой жизни / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Многие из нас время от времени размышляют о прошлом и верят в то, что проживают уже не первую жизнь. Каждый хот раз в жизни хотел бы иметь возможност заглянут в прошлое. Мы предлагаем пройти тест на прошлую жизнь, он займет всего несколько минут.

Кем я был в прошлой жизни - тест

Рано или поздно человек интересуется и задается вопросом о том, как узнать о своей прошлой жизни.

На изображении ниже трое часов, которые служат воротами в вашу личную историю. Каждые из них содержат ключ к уникальному опыту прошлой жизни и освещают трудности, с которыми вы столкнулись, и мудрость, которую вы приобрели на этом пути.

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Выбрав одни из этих часов, вы откроете для себя богатство знаний, проливающих свет на сложное взаимодействие между вашим прежним "я" и тем человеком, которым вы стали сейчас.

Кем я был в прошлой жизни - тест / скриншот

Результаты:

Первые часы

Если вас тянуло к часам номер один, весьма вероятно, что у вас есть глубоко укоренившиеся ограничивающие убеждения, связанные с клятвами, которые вы дали в прошлой жизни. Эти сохраняющиеся убеждения могли означать прошлое существование в качестве священнослужителя или внутри религиозной общины, где принимались строгие обеты. Отголоски этих старых обязательств могут проявиться в вашей нынешней жизни как борьба с финансовым дефицитом и ощущением отсутствия изобилия. Кроме того, вы можете столкнуться с нерешенными эмоциональными проблемами и не в состоянии полностью ощутить радость и удовлетворение, которые может предложить жизнь.

Вторые часы

Если вас непреодолимо тянет к часам номер два, весьма вероятно, что остатки безответной любви из прошлой жизни все еще отражаются в вашем существе. Отголоски эмоций, пережитых в предыдущем существовании, продолжают формировать ваши отношения в настоящем. Возможно, вам сложно поддерживать здоровые связи с другими, вы чувствуете себя недостойным любви или постоянно игнорируетесь теми, кто вам дорог.

Третие часы

Представьте, что в прошлой жизни вы были уважаемым шаманом в своем племени. Сообщество осыпало вас обильной провизией в знак благодарности за ваше мастерство исцеления. О, какими разными были те дни, наполненные объятиями взаимного обмена.

Тем не менее, в нынешнем существовании вы можете столкнуться с финансовыми ограничениями. Почему, будучи целителем, несмотря на то, что вы предлагаете неоценимые услуги, вы сталкиваетесь с трудностями в плане признания и финансового вознаграждения? Люди ищут вашего руководства и поддержки, но их нерешительность дать вам адекватную компенсацию создает дисбаланс. Крайне важно признать, что времена изменились. Динамика мира, в котором мы живем, изменилась, и бартерная система прошлых лет превратилась в структурированную торговую систему.

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