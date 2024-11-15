Поймать удачу за хвост: как правильно загадать желание на Новый год 2025

Какие желания нельзя загадывать на Новый год - главные запреты.

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Как правильно формулировать желания на НГ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/gazrock, Pixabay/RoyBuri

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Что нужно сделать, чтобы сбылось желание на НГ

Какие желания нельзя загадывать на Новый год

Новый год традиционно остается одним из самых ожидаемых праздников, от которого ждут чуда в буквальном смысле. Многие пытаются привлечь удачу, оставляя записки со списками желаний в новом году.

Хотя не все верят в новогодние приметы и традиции, тем не менее, у многих остается стойкое убеждение действенности этих обрядов. О традиционных и забытых традициях загадывания желания на Новый год идет речь в материале Главреда.

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Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Одним из наиболее распространённых способов загадывания желаний на Новый год – это традиционные записки. Многие пишут заветные желания на небольшом листике бумаги и повторяют его с наступлением Нового года.

Существует традиция сжечь бумажку с желанием ровно в 12 ночи, а затем пепел высыпать в бокал с шампанским и выпить содержимое. Некоторые верят в то, что желание может сбыться, если записку положить в пустую чистую бутылку из-под шампанского.

Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Если верить приметам, самое заветное делание нужно загадывать так, чтобы оно обязательно сбылось. А для этого рекомендуется чётко сформулировать свое желание.

Например, вместо "я хочу купить дом" — "я купил дом". Или вместо "я хочу поехать на острова" - "я поехал на острова". Также не стоит использовать отрицательные частицы, а также важно зафиксировать даже небольшие детали.

Когда писать желания в Новый год

Вместе с тем многие традиции свидетельствуют о том, что желания следует записывать сразу после наступления нового года. Записки с заветным желанием при этом рекомендуется положить под подушку в первый день года. Согласно поверьям, в новом году сбудется желание, записанное на бумажке, которую первую вытащишь из-под подушки.

Какие желания нельзя загадывать на Новый год

Несмотря на обилие вариантов, есть сразу несколько желаний, которые не рекомендуется загадывать на Новый год:

Не стоит гневить Фортуну и загадывать себе несметные богатства;

Не рекомендуется желать объектом своей любви определенного человека;

Воздержитесь от пожеланий негатива кому-либо;

Вряд ли сбудется пожелание с конкретным местом работы;

Не старайтесь также использовать частицу "не".

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Что такое приметы? Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

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