Поймать удачу за хвост: как правильно загадать желание на Новый год 2025

Основное:
- Что нужно сделать, чтобы сбылось желание на НГ
- Какие желания нельзя загадывать на Новый год
Новый год традиционно остается одним из самых ожидаемых праздников, от которого ждут чуда в буквальном смысле. Многие пытаются привлечь удачу, оставляя записки со списками желаний в новом году.
Хотя не все верят в новогодние приметы и традиции, тем не менее, у многих остается стойкое убеждение действенности этих обрядов. О традиционных и забытых традициях загадывания желания на Новый год идет речь в материале Главреда.
Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось
Одним из наиболее распространённых способов загадывания желаний на Новый год – это традиционные записки. Многие пишут заветные желания на небольшом листике бумаги и повторяют его с наступлением Нового года.
Существует традиция сжечь бумажку с желанием ровно в 12 ночи, а затем пепел высыпать в бокал с шампанским и выпить содержимое. Некоторые верят в то, что желание может сбыться, если записку положить в пустую чистую бутылку из-под шампанского.
Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось
Если верить приметам, самое заветное делание нужно загадывать так, чтобы оно обязательно сбылось. А для этого рекомендуется чётко сформулировать свое желание.
Например, вместо "я хочу купить дом" — "я купил дом". Или вместо "я хочу поехать на острова" - "я поехал на острова". Также не стоит использовать отрицательные частицы, а также важно зафиксировать даже небольшие детали.
Когда писать желания в Новый год
Вместе с тем многие традиции свидетельствуют о том, что желания следует записывать сразу после наступления нового года. Записки с заветным желанием при этом рекомендуется положить под подушку в первый день года. Согласно поверьям, в новом году сбудется желание, записанное на бумажке, которую первую вытащишь из-под подушки.
Какие желания нельзя загадывать на Новый год
Несмотря на обилие вариантов, есть сразу несколько желаний, которые не рекомендуется загадывать на Новый год:
- Не стоит гневить Фортуну и загадывать себе несметные богатства;
- Не рекомендуется желать объектом своей любви определенного человека;
- Воздержитесь от пожеланий негатива кому-либо;
- Вряд ли сбудется пожелание с конкретным местом работы;
- Не старайтесь также использовать частицу "не".
Больше новостей:
- Неприятности умножатся: что нельзя делать - приметы
- Начнутся сложные жизненные испытания: что нельзя делать
- В жизнь ворвется "черная полоса": приметы, которые нельзя нарушать
Что такое приметы?
Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред