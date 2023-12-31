Приметы 1 января: что можно и нельзя делать в первый день нового года

Важные приметы и запреты 1 января, которые уберегут ваше здоровье и счастье в семье.

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Что нельзя делать 1 января / фото: depositphotos.com/ua

1 января церковь почитает память святого Василия Великого. Он родился в Кесарии в 329 году в знатной и богатой христианской семье. Его обучала бабушка, которая была просвещенной христианкой. После смерти отца Василий переехал на учебу в Константинополь и в Афины. Он в совершенстве знал математику, физику, астрономию, философию, медицину и риторику. Позже он вернулся домой и его посвятили в сан диакона и пресвитера.

В те времена были гонения на христиан, но он не боялся преследований, защищал православную веру и выступал с проповедями. Его приписывают изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв. Незадолго до смерти он получил должность епископа Кесарии.

Стоит отметить, что утром 1 января (по старому календарю 14 января) принято мальчикам и мужчинам ходить по домам и посевать. Порог хозяев дома стоит засыпать зерном и в этот момент нужно петь посевальные песни.

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Что можно делать 1 января

В этот день стоит пойти в церковь всей семьей. У святого Василия нужно попросить защитить от бед, болезней и злых людей, обрести душевный покой.

В этот день нужно собраться с родными и близкими за общим столом, пожелать друг другу здоровья, добра и мира. Также нужно попросить прощение и отпустить все обиды.

В этот день стоит помочь нуждающимся. Предки верили, что тогда Господь очистит от грехов.

Предки верили, что если первый в дом зайдет светловолосый мужчина, то в семье будет счастье и успех.

В этот день стоит загадывать желание. Предки верили, что оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 1 января

1. Нельзя 1 января оскорблять близких и думать о плохом. Если нарушить запрет, то можно накликать на себя беду.

2. Нельзя 1 января выбрасывать мусор и делать уборку. Иначе вы можете вымести все счастье и богатство из своего дома.

3. Нельзя 1 января встречать Новый год в долгах. Предки верили, что из-за этого вы не сможете выпутаться из финансовых проблем.

4. Нельзя 1 января носить старую, грязную и изношенную одежду. Из-за этого все неприятности не отступят.

Приметы 1 января

Если в этот день сильный ветер, то будет большой урожай фруктов.

Если утром на деревьях иней, то будет хороший урожай в следующем году.

Если снегири расчирикались, то будет снег.

Если на улице встретился мужчина, то весь год будет сопутствовать удача.

Если звезды светят ярко, то будет сильный мороз.

Если отчетливо видно Луну, то летом будет хорошая погода.

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