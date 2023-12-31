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Приметы 1 января: что можно и нельзя делать в первый день нового года

Ангелина Подвысоцкая
31 декабря 2023, 15:16
Важные приметы и запреты 1 января, которые уберегут ваше здоровье и счастье в семье.
приметы, Рождество, Новый год
Что нельзя делать 1 января / фото: depositphotos.com/ua

1 января церковь почитает память святого Василия Великого. Он родился в Кесарии в 329 году в знатной и богатой христианской семье. Его обучала бабушка, которая была просвещенной христианкой. После смерти отца Василий переехал на учебу в Константинополь и в Афины. Он в совершенстве знал математику, физику, астрономию, философию, медицину и риторику. Позже он вернулся домой и его посвятили в сан диакона и пресвитера.

В те времена были гонения на христиан, но он не боялся преследований, защищал православную веру и выступал с проповедями. Его приписывают изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв. Незадолго до смерти он получил должность епископа Кесарии.

Стоит отметить, что утром 1 января (по старому календарю 14 января) принято мальчикам и мужчинам ходить по домам и посевать. Порог хозяев дома стоит засыпать зерном и в этот момент нужно петь посевальные песни.

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Что можно делать 1 января

  • В этот день стоит пойти в церковь всей семьей. У святого Василия нужно попросить защитить от бед, болезней и злых людей, обрести душевный покой.
  • В этот день нужно собраться с родными и близкими за общим столом, пожелать друг другу здоровья, добра и мира. Также нужно попросить прощение и отпустить все обиды.
  • В этот день стоит помочь нуждающимся. Предки верили, что тогда Господь очистит от грехов.
  • Предки верили, что если первый в дом зайдет светловолосый мужчина, то в семье будет счастье и успех.
  • В этот день стоит загадывать желание. Предки верили, что оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 1 января

1. Нельзя 1 января оскорблять близких и думать о плохом. Если нарушить запрет, то можно накликать на себя беду.

2. Нельзя 1 января выбрасывать мусор и делать уборку. Иначе вы можете вымести все счастье и богатство из своего дома.

3. Нельзя 1 января встречать Новый год в долгах. Предки верили, что из-за этого вы не сможете выпутаться из финансовых проблем.

4. Нельзя 1 января носить старую, грязную и изношенную одежду. Из-за этого все неприятности не отступят.

Приметы 1 января

  • Если в этот день сильный ветер, то будет большой урожай фруктов.
  • Если утром на деревьях иней, то будет хороший урожай в следующем году.
  • Если снегири расчирикались, то будет снег.
  • Если на улице встретился мужчина, то весь год будет сопутствовать удача.
  • Если звезды светят ярко, то будет сильный мороз.
  • Если отчетливо видно Луну, то летом будет хорошая погода.

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