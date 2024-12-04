Какой кувшин наполнится водой первым: головоломка на внимательность

Все оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд

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Какой кувшин первым наполнится водой головоломка / Фото: Smart Brain

Внимание любителей логических задач привлекла головоломка с изображением семи кувшинов, соединенных системой труб.

Цель задачи проста: определить, какой из кувшинов наполнится водой первым, пишет mirror.co.uk. Однако все оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд, узнал Главред.

Суть головоломки

На иллюстрации изображены семь кувшинов, которые соединены трубами. Вода поступает из крана под номером 1, проходя через систему разветвлений. На первый взгляд кажется, что ответ очевиден, но сложность заключается в том, что некоторые трубы закрыты, препятствуя движению воды.

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Чтобы найти правильный ответ, нужно внимательно изучить схему и понять, какие каналы открыты, а какие нет.

Какой кувшин первым наполнится водой головоломка / Фото: Smart Brain

Решение задачи

Многие, разгадывая головоломку, ошибочно предположили, что первым наполнится кувшин под номером 6. Однако правильный ответ — кувшин номер 5.

Объяснение:

Труба, ведущая к кувшину номер 6, заблокирована.

Вода из крана сначала идет в кувшины 2 и 3, но их трубы тоже не позволяют жидкости достичь финиша.

Кувшин 5 — единственный, к которому вода может попасть через открытые трубы.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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