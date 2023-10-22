Какой сыр полезнее белый или желтый: Клопотенко рассказал о разнице в продуктах

Евгений Клопотенко рассказал, чем отличается желтый сыр от белого.

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Какой сыр полезнее белый или желтый / коллаж: Гларвед, фото: скриншот, pexels

Мало кто задумывался и обращал внимание на то, что сыр в продаже бывает двух цветов - белый и желтый. Мы расскажем, какой сыр самый полезный для здоровья и в чем его отличие.

Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко рассказал, какой сыр полезнее белый или желтый.

Многие видели в магазинах два вида сыра - желтый и белый. Однако не все задумываются, чем обусловлено такое различие. Повар Евгений Клопотенко рассказал, чем отличается белый сыр от желтого.

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По словам эксперта, изначально натуральным и природным сыром был именно белый, вед делаетсяон из молока, а оно белое.

Вскоре после этого американцы решили привлечь внимание народа к сыру собственного производства и приняли решение во время приготовления добавлять желтый краситель.

В итоге, натуральным и полезным считается тот сыр, в котором нет красителей, соответственно цвет у него будет белым.

Подробнее о том, какой сыр лучше смотрите в видео:

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