Какой сыр полезнее белый или желтый: Клопотенко рассказал о разнице в продуктах

Мало кто задумывался и обращал внимание на то, что сыр в продаже бывает двух цветов - белый и желтый. Мы расскажем, какой сыр самый полезный для здоровья и в чем его отличие.
Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко рассказал, какой сыр полезнее белый или желтый.
Многие видели в магазинах два вида сыра - желтый и белый. Однако не все задумываются, чем обусловлено такое различие. Повар Евгений Клопотенко рассказал, чем отличается белый сыр от желтого.
По словам эксперта, изначально натуральным и природным сыром был именно белый, вед делаетсяон из молока, а оно белое.
Вскоре после этого американцы решили привлечь внимание народа к сыру собственного производства и приняли решение во время приготовления добавлять желтый краситель.
В итоге, натуральным и полезным считается тот сыр, в котором нет красителей, соответственно цвет у него будет белым.
Подробнее о том, какой сыр лучше смотрите в видео:
@klopotenko_chef Який сир нормальний: білий чи жовтий? #авокадохейт#сир#жовтийсир#білийсир♬ Yacht Club - MusicBox
Также вам может быть интересно:
- Как обновить старый холодильник: 5 крутых идей, от которых гости ахнут
- Притяните беды: 3 предмета, с которыми категорически нельзя фотографироваться
- Баранина, свинина и курица: какое мясо не подходит для шашлыка