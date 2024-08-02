Какой ваш персонаж из 'Бриджертонов' по знаку зодиака: интересное сравнение

Сериал "Бриджертоны" - одна из самых обсуждаемых исторических драм на Netflix. Известный своими сюжетными линиями, диалогами, поворотами и, конечно же, незабываемыми главными героями, этот сериал глубоко повлиял на зрителей. Внимательно присмотревшись к ключевым персонажам сериала, можно заметить, что их черты очень похожи на 12 знаков зодиака, сообщает lifestyleasia.
Персонажи "Бриджертонов": кто вы по знаку зодиака?
Овен - леди Агата Денбери
Почтенная вдова и блестящий влиятельный деятель, леди Денбери известна своим жестким характером. Она пережила много потрясений и пробила себе путь к построению успешной жизни в городке. Зажигательная, энергичная, оптимистичная и добросердечная, вы - леди Денбери, если принадлежите к знаку зодиака Овен.
Телец - Кейт Шарма
Главная героиня второго сезона Кейт Шарма известна своей этичностью, стилем, смелостью и, конечно же, фирменным упрямством. Все эти качества можно отнести и к небесному быку - Тельцу. Непоколебимые в своем подходе, они являются прекрасными партнерами. А поскольку ими управляет планета искусства и денег Венера, они любят жить роскошной жизнью. Все эти качества совпадают с Кейт.
Близнецы - Колин Бриджертон
Забавный, кокетливый и любознательный, этот персонаж известен своей любовью к путешествиям и изучению новых граней жизни. Этот умный воздушный знак олицетворяет приспособляемость и двойственность в зодиаке. Итак, если вы Близнецы, ваши характеристики хорошо сочетаются с взрослым Колином.
Рак - леди Порша Фезерингтон
Раками управляет Луна, а значит, они склонны принимать все свои решения на основе эмоций и связаны с домашним уютом. Для Фезерингтон выдача ее дочерей замуж является единственной целью, и она очень заинтересована во всех делах, касающихся ее дома и сердца.
Лев - королева Шарлотта
С этой женщиной все понятно. Щедрые, элегантные и стильные, со склонностью к величию, Львы рождены, чтобы править. Королева Шарлотта - загадочная и магнетическая личность, которая отдает должное своей жизни. Уверенные намерения и смелые действия определяют Королеву и всех Львов.
Дева - леди Вайолет Бриджертон
Послушные и привередливые, эти земные знаки любят жить практично и скрупулезно, как и благородная леди Вайолет Бриджертон. Они редко сворачивают со своего пути и являются ответственными родителями, партнерами и друзьями. Черты Вайолет тесно связаны со всеми качествами земного знака.
Весы - Дафна Бриджертон
О Дафне и всех ее коллегах - Весах стоит знать, что они больше всего ценят партнерские отношения с мужем или женой. Они любят долгосрочные отношения и хорошо процветают в тандеме со своими партнерами. Дафна искренна в своей привязанности к герцогу Саймону и продолжает оставаться таковой.
Скорпион - Саймон Бассет, герцог Гастингс
Аристократичные и возвышенные, Скорпионы - эмоционально глубоководные знаки, но не для всех. Нужен особый человек, чтобы познать их потенциал, и как только вы попадете в их близкий круг, они навсегда останутся верными вам. Их часто воспринимают как грубых или наглых, но в глубине души они действительно великие, как и герцог Гастингс, Саймон Бассет.
Стрелец - Пенелопа Фезерингтон
Дикие и авантюрные от природы, Стрельцы управляются Юпитером, а значит, всегда находятся на пути прогресса и роста. Они ненавидят застревать в одной ситуации и всегда ищут партнера, который разделяет их увлечение путешествиями. Именно поэтому Пенелопу можно отнести к знаку Стрельца.
Козерог - лорд Энтони Бриджертон
Ответственный и связанный чувством долга, Козерог - самый серьезный знак зодиака, и эту черту можно приписать лорду Энтони Бриджертону. Зрители видели, как он выбирает семью и гордость, а не сердце, и это классическая черта Козерога. Убедившись в своей любви, он стойко борется с общественными нормами, чтобы жениться на Кейт Шарма. Это также еще одна особенность этого земного знака.
Водолей - Элоиза Бриджертон
Революционные и высокоинтеллектуальные, Водолеи - мозг зодиака. Элоиза - бунтарка, мысли которой опережают свое время. Замечательный писатель и прожорливый читатель, вы - этот персонаж, если ваш знак зодиака - Водолей.
Рыбы - Эдвина Шарма
Часто в мире своих мечтаний и оторванную от реальности Эдвину Шарму изображают как спокойную романтическую женщину. Рыбы - последние знаки на колесе, известные своей зрелостью, медитативным характером и романтизмом.
Сериал "Бриджертоны"
Бриджертоны - популярный сериал от Netflix, действие которого происходит в высшем обществе альтернативного Лондона эпохи Регентства (начало 19 века). События вращаются вокруг четырех братьев и четырех сестер семьи Бриджертонов, их поисков любви и места под солнцем. Первая серия "Бриджертонов" вышла в декабре 2020 года. Сейчас отснято 3 сезона и сериал продлен на четвертый. Имеет спин-офф - мини-сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".
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