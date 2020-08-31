Когда не нужно вступать в брак: 4 причины

Причины, по которым мы выбираем партнера, многочисленны и сложны/ 1zoom.ru

Брак - это большой шаг. Человек, которого вы выберете в качестве спутника жизни, так или иначе повлияет на все аспекты вашей жизни: на ваше психическое здоровье, на ваше душевное спокойствие, на то, как вы переживаете трагедии и празднуете победы, на то, как ваши дети (если вы решите звести их) будут расти и многое другое. Вес этих аспектов вашей жизни, не говоря уже о бесчисленном множестве других, которыми вы поделитесь с партнером, заставляет вас "выбирать с умом".

Тем не менее, причины, по которым мы выбираем партнера, многочисленны и сложны. Независимо от того, одиноки вы или состоите в отношениях, вы, вероятно, слышали свою долю непрошенных советов по браку от благонамеренных (а иногда и пресыщенных) от разных людей.

Может быть трудно отфильтровать крупицы мудрости, и еще сложнее объективно взглянуть на свои собственные мотивы и увидеть их такими, какие они есть на самом деле. Мы обратились к экспертам по взаимоотношениям, чтобы определить наиболее распространенные причины, по которым люди решают вступить в брак, которые могут привести к проблемам в отношениях в будущем. Но этот список на 100% не является ориентиром; человек и причины, по которым вы вступаете в брак, в конечном счете, являются вашим выбором. Наша цель - помочь вам сделать этот выбор более разумным.

1. Вы выходите замуж, потому что не хотите остаться в одиночестве?

Для тех, кто боится остаться в одиночестве, эксперты представляют такой контраргумент: что страшнее, остаться в одиночестве или выйти замуж за неподходящего человека, который будет с вами, просто потому, что вы устали от одиночества? Эрин Паризи, лицензированный консультант по психическому здоровью, и Хайди МакБейн, лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи, заявили, что это общая проблема.

Постарайтесь не позволять этому страху мешать вам наслаждаться текущим периодом жизни или тем, как вы цените себя как личность. Страх остаться в одиночестве коренится в том, как вы оцениваете себя, а ваша ценность как личности не определяется тем, с кем вы находитесь. Найдите время, чтобы стать тем, кем вы хотите быть в первую очередь, а затем найдите кого-то, кто будет рад быть с вами, потому что вы уже живете своей лучшей жизнью.

2. Считаете ли вы себя обязанным выйти замуж?

"Как только пара объявила о помолвке, распространяются новости, начинается планирование свадьбы, и это может показаться неудержимым, убегающим поездом. Поначалу может быть легко впасть в волнение и заблокировать любые негативные, назойливые мысли, которые могут возникнуть у человека", - сказал Паризи. "Даже если человек начинает задаваться вопросом, правильный ли он делает для себя выбор, он может почувствовать, что сказанное им что-то разочарует слишком многих других людей", - добавляет она.

Мысль о том, чтобы разбить сердце будущей супруге или супругу, разочаровать родителей, потерять авансовые платежи или стыдиться отказа от помолвки в социальных сетях, может создать достаточно внутренних потрясений, которые заставят вас заключить брак, в котором вы не уверены.

Даже до помолвки обязательство может принимать другие формы, например, члены семьи говорят вам, что "ваши часы тикают", или вы чувствуете, что вы "должны" своей второй половинке дату свадьбы, потому что вы давно встречаетесь. Даже наблюдение за тем, как ваши друзья женятся, может вызвать чувство долга.

"Я думаю, что многие люди думают, что им "нужно" жениться, когда другие люди в их группе друзей женятся", - сказал Паризи. Нежелание постоянно быть третьим, пятым или десятым колесом может повлиять на ваши причины, по которым вы решили жениться.

Как бы то ни было, женитьба, чтобы доказать что-то кому-то другому - или даже самому себе, - может привести вас к выбору того, кого вы иначе не выбрали бы.

3. Вы выходите замуж по финансовым причинам или из-за финансовой стабильности?

"Есть и другие преимущества, которые дает брак, например, финансовые или медицинские льготы, или возможность следовать за партнером, направленным в армию, которые могут привести пары к заключению брака до того, как они будут готовы к этому", - пояснил Паризи.

Реальность такова, что вступление в брак по таким причинам может привести к тому, что вы упустите из виду основные ценности или личностные различия, останетесь с кем-то, кто не хочет того же от жизни, что и вы, или кто не имеет таких же ожиданий от брака, как вы. ты.

4. Вызывает ли у вас беспокойство возраст?

"Множество людей имеют представление о том, как они хотят, чтобы их жизнь выглядела в определенном возрасте, и одной из вех для многих людей является брак", - сказал Паризи. "Для человека, приближающегося к возрасту, который они определили как возраст, в котором они "должны" вступить в брак, брак может стать более важным, чем то, на ком они женятся.