Кота найдут не все: сложная головоломка поставила в тупик пользователей соцсетей

С годами наш мозг стареет и становится менее мощным. Чтобы этого избежать, его нужно постоянно держать в тонусе. Самая простая и действенная тренировка для мозга - это решение головоломок.
Главред предлагает попробовать разобраться с оптической иллюзией, которая поставила в тупик пользователей соцсети Reddit.
На картинке изображена женщина с рыжими волосами. Она стоит в центре с метлой в руке. На заднем плане справа видна цветная занавеска, слева — дверь, а справа — ведро.
Где-то на изображении есть и кошка. Сможете ли вы ее найти?
Время на поиск правильного ответа не ограничено.
Стоит отметить, то пользователи Reddit были поставлены в тупик и мало кто из них смог найти животное на картинке.
Подсказка. На самом деле вы ищете не само животное, а силуэт кота. Чтобы его найти, поверните экран по часовой стрелке и присмотритесь к картинке над левой рукой женщины.
Если хотите потренироваться еще, то пройдите сложный тест на логику - вам нужно разобраться, в какой шляпе находится кот.
Также мы предлагали вам найти желтую машину на оживленной улице всего за 7 секунд.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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