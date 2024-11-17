Кота найдут не все: сложная головоломка поставила в тупик пользователей соцсетей

Оптическая иллюзия заставит вас думать нестандартно.

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Головоломка с кошкой многих постаивила в тупик / Коллаж: Главред, фото: reddit.com, pixabay

С годами наш мозг стареет и становится менее мощным. Чтобы этого избежать, его нужно постоянно держать в тонусе. Самая простая и действенная тренировка для мозга - это решение головоломок.

Главред предлагает попробовать разобраться с оптической иллюзией, которая поставила в тупик пользователей соцсети Reddit.

На картинке изображена женщина с рыжими волосами. Она стоит в центре с метлой в ​​руке. На заднем плане справа видна цветная занавеска, слева — дверь, а справа — ведро.

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Где-то на изображении есть и кошка. Сможете ли вы ее найти?

Время на поиск правильного ответа не ограничено.

Видите ли вы кошку на картинке? / reddit.com

Стоит отметить, то пользователи Reddit были поставлены в тупик и мало кто из них смог найти животное на картинке.

Подсказка. На самом деле вы ищете не само животное, а силуэт кота. Чтобы его найти, поверните экран по часовой стрелке и присмотритесь к картинке над левой рукой женщины.

Если хотите потренироваться еще, то пройдите сложный тест на логику - вам нужно разобраться, в какой шляпе находится кот.

Также мы предлагали вам найти желтую машину на оживленной улице всего за 7 секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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