Коварный визуальный тест: нужно найти кошку за 5 секунд в автомастерской

Головоломки задействуют теменную кору, которая обрабатывает сенсорную информацию и пространственное восприятие.

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Головоломка с кошкой многих ставит в тупик / Коллаж: Главред, фото: pixabay, jagranjosh.com

Разгадывание оптических иллюзий не только обеспечивает выброс дофамина в наш мозг, но и повышает интеллект, усиливает визуально-пространственное мышление и увеличивает концентрацию внимания.

Главред предлагает устроить небольшую тренировку для мозга. Все, что нужно сделать, это решить довольно сложную головоломку.

На картинке ниже вы увидите, как люди собирают старинный автомобиль. В автомастерской - полный беспорядок с болтами, шестеренками, проводами, шинами и инструментами, разбросанными по всему помещению. Эта автомастерская — идеальное место для того, чтобы кошка могла спрятаться. Если у вас зоркий взгляд, то вы сможете ее найти всего за 5 секунд.

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Головоломку нужно решить за 5 секунд / jagranjosh.com

Исследования в области нейробиологии показывают, что визуальные головоломки задействуют теменную кору, которая обрабатывает сенсорную информацию и пространственное восприятие. Другими словами, если вы можете быстро решать эти головоломки, вы не просто умны — вы можете войти в число гениев.

Стоит отметить, что данная головоломка коварна. Возможно вам придется несколько раз внимательно изучить картинку, чтобы заметить хитрую кошку.

Если вам удастся увидеть кошку за пять секунд, значит ваш уровень интеллекта выше среднего.

Если вы не можете найти мурлыку, то правильный ответ мы опубликовали ниже.

Правильный ответ на головоломку / jagranjosh.com

Если вы готовы еще раз проверить свои способности, то ранее Главред предлагал найти спрятанного человека на картинке всего за пять секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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