Легкость обманчива: только люди со зрением орла найдут лошадь на фото за 10 секунд

Эта головоломка, на которой изображена взрослая лошадь в поле, просит пользователей мыслить нестандартно, чтобы разгадать ее правильно и найти вторую лошадь.

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Задача для тех, у кого отличное зрение - нужно найти лошадь за 10 секунд / Коллаж Главред, фото: TiffyTaffy.com, ua.depositphotos.com

На картинке - взрослая лошадь посреди поля. Задача головоломки заключается в том, чтобы использовать свои навыки творческого мышления и найти еще одну лошадь на фото за 10 секунд.

Для того, чтобы заметить существо, нужно уметь быстро мыслить, и тот, кто найдет его менее чем за 10 секунд, может претендовать на более высокий уровень интеллекта, чем тот, кому понадобится больше времени. Чтобы решить головоломку, вам нужно найти разные способы взглянуть на нее и мыслить нестандартно. Начните с того, что установите таймер на 10 секунд и попробуйте найти вторую лошадь, сообщает Mirror.

Головоломки предназначены для проверки самых разных навыков. Некоторые из них проверяют ваши математические навыки и нестандартное мышление. Другие, как эта, призывают вас задействовать вашу наблюдательность. Они улучшают работу префронтальной коры головного мозга, которая является центром управления вашими когнитивными способностями, в частности мышлением, принятием решений, концентрацией внимания и решением проблем.

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Сможете ли вы найти вторую лошадь на фото / Фото: TiffyTaffy.com

Если вы этого не заметили - не волнуйтесь. Многие не смогут, потому что брейн-ринг - это на самом деле вопрос с подвохом. Многие сосредоточились на картинке, ища другое животное. Но оставшаяся лошадь - это буквы, которые складываются в слово "H-O-R-S-E". Взгляните на белые участки шерсти животного, и вы увидите, как буквы приобретают форму.

Правильный ответ / Фото: TiffyTaffy.com

В тот момент, когда вы решаете головоломку или ребус, количество дофамина в вашем организме увеличивается. Дофамин - это химическое вещество, которое регулирует память, концентрацию и настроение. Разгадывание головоломки увеличивает количество дофамина - химического вещества, которое регулирует память, концентрацию внимания и настроение - в вашем организме каждый раз, когда вы решаете головоломку.

"Работа над головоломкой укрепляет связи между клетками мозга, улучшает скорость мышления и является эффективным способом улучшить краткосрочную память", - сообщает Progress Lifeline.

Исследование 2021 года показало, что "логический стресс и стресс на ограничения, которые возникают во время игры в игры-дразнилки для мозга, являются положительным стрессом, положительно влияющим на внимание игроков".

"Эти два типа стресса улучшают когнитивные способности, такие как внимание, концентрация и решение проблем, активизируя лобную долю мозга", - продолжают объяснять авторы исследования.

Другие исследования показали, что тизеры действительно играют важную роль в улучшении памяти и концентрации внимания, а также улучшают навыки решения проблем, предотвращают снижение когнитивных способностей и повышают умственную ловкость человека, то есть способность быстро обрабатывать информацию. Однако, хотя головоломка с лошадью может оказаться для кого-то сложной, не все головоломки одинаковы, поэтому будьте уверены, что это не означает, что у вас низкий IQ, это может просто указывать на то, какой тип интеллекта у вас есть.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, есть оптическая иллюзия, где нужно найти перчатку за 8 секунд. Она потерялась в парке аттракционов среди машинок.

Также есть ребус для тех, кто имеет хорошее зрение. На таблице изображено много букв D, и задача - найти среди них букву O.

Еще одна оптическая иллюзия предлагает найти дорогое кольцо за 13 секунд. На ферме с большим количеством моркови девушка потеряла свое бриллиантовое кольцо, и вам нужно помочь ей его найти.

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