Лишь люди с высоким IQ смогут найти золотую маску фараона: на поиски есть 30 секунд

Древний Египет изобилует уникальными мифами и впечатляющими археологическими находками. Новая сложная головоломка о фараонах заставит даже самых умных призадуматься.
Задача состоит в том, чтобы отыскать золотую маску фараона, скрытую где-то среди пирамид, пальм и верблюдов.
Головоломка о золотой маске фараона действительно интересна и требует внимательности. Она иллюстрирует, как оптические иллюзии могут сбивать с толку наш мозг, заставляя его интерпретировать информацию по-другому.
Время на решение головоломки ограничено - у вас есть всего 30 секунд.
Если вы не смогли найти маску за полминуты, не переживайте — это нормально, так как многие люди испытывают трудности с подобными задачами.
К слову, большинству людей требуется около 50 секунд, чтобы разобраться с задачей.
Если вам нужна подсказка, попробуйте обратить внимание на детали вокруг пирамид, пальм и верблюдов, так как маска может быть скрыта среди них. Головоломки подобного рода не только развлекают, но и помогают лучше понять, как работает наше зрение.
Итак, вы все еще не можете найти маску? Не переживайте, решение головоломки опубликовано ниже.
Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.
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