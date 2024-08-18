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Лишь люди с высоким IQ смогут найти золотую маску фараона: на поиски есть 30 секунд

Анна Ярославская
18 августа 2024, 19:08
68
Головоломка о золотой маске фараона действительно интересна и требует внимательности.
Головоломка
Головоломки часто сбивают с толку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Древний Египет изобилует уникальными мифами и впечатляющими археологическими находками. Новая сложная головоломка о фараонах заставит даже самых умных призадуматься.

Задача состоит в том, чтобы отыскать золотую маску фараона, скрытую где-то среди пирамид, пальм и верблюдов.

Головоломка о золотой маске фараона действительно интересна и требует внимательности. Она иллюстрирует, как оптические иллюзии могут сбивать с толку наш мозг, заставляя его интерпретировать информацию по-другому.

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Время на решение головоломки ограничено - у вас есть всего 30 секунд.

Сможете ли вы найти маску фараона
Сможете ли вы найти маску фараона / mirror.co.uk

Если вы не смогли найти маску за полминуты, не переживайте — это нормально, так как многие люди испытывают трудности с подобными задачами.

К слову, большинству людей требуется около 50 секунд, чтобы разобраться с задачей.

Если вам нужна подсказка, попробуйте обратить внимание на детали вокруг пирамид, пальм и верблюдов, так как маска может быть скрыта среди них. Головоломки подобного рода не только развлекают, но и помогают лучше понять, как работает наше зрение.

Итак, вы все еще не можете найти маску? Не переживайте, решение головоломки опубликовано ниже.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

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