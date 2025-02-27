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Только остроглазые гении найдут собаку: на загадку дается всего 7 секунд

Алёна Воронина
27 февраля 2025, 13:03обновлено 27 февраля, 14:25
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Собака так искусно спряталась в осенних листьях, что увидят ее только очень внимательные люди.

Загадка, собака
Где спряталась собака/ коллаж: Главред, фото: tiktok dognamedstella, unsplash.com

Оптические иллюзии помогают улучшить внимательность и наблюдательность. Если регулярно разгадывать такие загадки, то они могут стать отличной интеллектуальной тренировкой для мозга. И в результате это поможет улучшить сообразительность, и все последующие загадки вам будет разгадывать все легче и легче.

Но подобные задания являются не только способом проверить себя и улучшить свои способности, но и хорошим выбором, если вы ищете какое-то интересное и одновременно полезное занятие для проведения свободного вечера. К тому же такие загадки можно разгадывать как в одиночку, так и в компании друзей или родных.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать собаку среди осенних листьев. Фотография, на которой спрятана собака, была обнародована в профиле пользователя dognamedstella в Tiktok.

Придется очень сильно постараться, чтобы понять, где именно спрятана собака. Чтобы вам было легче искать, даем подсказку - на фото нужно заметить нос собаки, ведь только эту часть животного видно из-под листьев.

Но придется спешить, ведь на загадку дается очень мало времени - всего 7 секунд. Лишь небольшому количеству людей удастся догадаться о месте пребывания пса за такой короткий промежуток времени.

Загадка
Где спряталась собака/ tiktok dognamedstella

Однако если постараться и приложить максимум усилий, то вам точно удастся разгадать загадку.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Из-под листьев виден лишь нос собаки/ tiktok dognamedstella

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, в каком стакане больше всего воды - лишь единицы догадаются за 5 секунд. В четырех стаканах стоят четыре предмета, залитые водой. Нужно догадаться, в каком из стаканов наибольшее количество воды.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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