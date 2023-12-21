Лунный календарь 22 декабря 2023: повезет ли в этот день в финансовом плане

День подходит для переговоров: люди легко находят общий язык, не склонны к конфликтам.

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Лунный календарь на 22 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (alfaphototaker, saria_n_michael)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние.

Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 22 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

22 декабря - растущая Луна. С 13:08 - 11-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

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Влияние Луны на человека 22 декабря

Избыток энергии всегда проявляется. Ее следует направить в позитивное и творческое русло.

Влияние Луны 22 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Общение на работе приятное, особенно в сплоченных коллективах. Сегодня энергия бьет через край, и легко выполнить недельную рабочую норму. Это один из наилучших дней для карьеры и бизнеса. Используйте выдающийся шанс! Самостоятельные, общественные и коллективные работы идут на ура. Профессиональный успех ждет вас. День подходит для переговоров: люди легко находят общий язык, не склонны к конфликтам. Можно успешно торговать и покупать, но стоит избегать разрыва деловых отношений. Решение финансовых вопросов вполне возможно, и финансовые поступления ожидаемы.

Здоровье: Для больных, даже тяжелобольных, день может стать легче. Оказание немедленной помощи заболевшим важно. При соблюдении диеты не стоит голодать.

Стрижка волос: По фазе Луны самое время стричь волосы – это укрепляет их, а также увеличивает влияние человека.

Отношения и брак: Общение с противоположным полом приносит радость и удовлетворение. Укрепляйте и развивайте крепкие связи. День не подходит для споров, но отлично подходит для примирения. Десятый день лунного цикла благоприятен для заключения брака, интимных отношений и зачатия ребенка. Осуществите свои желания и наслаждайтесь всеми радостями жизни.

Сон в ночь с 21 на 22 декабря

Если в этот день снится сон, то он будет невероятно ярким и впечатляющим, похожим на сказку. Однако стоит помнить, что вероятность того, что эти сны сбудутся, невелика, и не стоит в них искать глубокий смысл.

Совет на 22 декабря по лунному календарю

Сегодня благоприятно фокусироваться на укреплении семейных отношений и улучшении обстановки в доме. Это настоящий семейный день, и замечательно провести его в кругу семьи и близких, пригласив родственников. В этот день особенно уместно вспомнить традиции семьи и предков, а также задуматься о том, как можно поддерживать и укреплять эти традиции в будущем. Рекомендуется начинать строительство дома для семьи и обеспечивать его благополучие.

Печаль, если она возникнет, будет кратковременной и легко забудется. Однако не рекомендуется предпринимать путешествия в этот день.

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