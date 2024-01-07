Лунный календарь на 8 января: остерегайтесь дороги и поездок

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 8 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
8 января - убывающая Луна. С 6:08 - 27-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.
Влияние Луны на человека 8 января
Характерные черты этого дня - самодовольство и самообман. Чтобы избежать негативного влияния, необходима выдержка, сила воли и способность относиться к происходящему спокойно, даже с юмором. Постоянные колебания настроения делают этот день особенно трудным.
Эмоциональный фон крайне нестабилен, и не стоит полагаться на обещания, клятвы или угрозы. Рекомендуется избегать крайностей в выражении эмоций, сохранять баланс и беречь силы для будущих вызовов.
Влияние Луны 8 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: Простые задачи могут быть решены, но не следует принимать серьезные бизнес-решения. День опасен для работы, и особенно важно избегать действий, которые могут иметь серьезные последствия. Внимательно относитесь к окружающим, так как среди оппонентов могут появиться те, кто имеет нечестные намерения. Для адвокатов, возможно, день будет успешным.
Здоровье: Больным или ослабленным людям следует быть осторожными, так как существует риск серьезных проблем, если не окажут своевременную помощь.
Стрижка волос: Рекомендуется отложить стрижку, чтобы не повлиять на уже нестабильное настроение.
Отношения и брак: Контакты лучше ограничить, общаться только при необходимости и предпочтительно с самыми надежными людьми.
Сон в ночь с 7 на 8 января
Сегодняшние сны могут отражать вашу гордыню и самолюбие. Если видите себя успешным и всемогущим, возможно, стоит спуститься с небес на землю и реально оценить себя. Если видите себя неудачником, это может быть сигналом к повышению самооценки и обучению любви и уважения к себе.
Совет на 8 января по лунному календарю
Будьте особенно внимательны на дороге, берегите свой автомобиль и не оставляйте его без присмотра. День не благоприятен для путешественников. Помимо межличностных конфликтов, существует повышенный риск краж и ограблений.
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