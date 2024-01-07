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Лунный календарь на 8 января: остерегайтесь дороги и поездок

Лидия Неплях
7 января 2024, 19:30
Эмоциональный фон крайне нестабилен, и не стоит полагаться на обещания, клятвы или угрозы.
Лунный календарь на 8 января 2024 года
Лунный календарь на 8 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 8 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

8 января - убывающая Луна. С 6:08 - 27-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.

Влияние Луны на человека 8 января

Характерные черты этого дня - самодовольство и самообман. Чтобы избежать негативного влияния, необходима выдержка, сила воли и способность относиться к происходящему спокойно, даже с юмором. Постоянные колебания настроения делают этот день особенно трудным.

видео дня

Эмоциональный фон крайне нестабилен, и не стоит полагаться на обещания, клятвы или угрозы. Рекомендуется избегать крайностей в выражении эмоций, сохранять баланс и беречь силы для будущих вызовов.

Влияние Луны 8 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Простые задачи могут быть решены, но не следует принимать серьезные бизнес-решения. День опасен для работы, и особенно важно избегать действий, которые могут иметь серьезные последствия. Внимательно относитесь к окружающим, так как среди оппонентов могут появиться те, кто имеет нечестные намерения. Для адвокатов, возможно, день будет успешным.

Здоровье: Больным или ослабленным людям следует быть осторожными, так как существует риск серьезных проблем, если не окажут своевременную помощь.

Стрижка волос: Рекомендуется отложить стрижку, чтобы не повлиять на уже нестабильное настроение.

Отношения и брак: Контакты лучше ограничить, общаться только при необходимости и предпочтительно с самыми надежными людьми.

Сон в ночь с 7 на 8 января

Сегодняшние сны могут отражать вашу гордыню и самолюбие. Если видите себя успешным и всемогущим, возможно, стоит спуститься с небес на землю и реально оценить себя. Если видите себя неудачником, это может быть сигналом к повышению самооценки и обучению любви и уважения к себе.

Совет на 8 января по лунному календарю

Будьте особенно внимательны на дороге, берегите свой автомобиль и не оставляйте его без присмотра. День не благоприятен для путешественников. Помимо межличностных конфликтов, существует повышенный риск краж и ограблений.

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